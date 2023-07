Sony: Milliarden-Investitionen in Live-Service-Games und erweiterte Realität

Sony möchte aggressiv in Live-Service-Spiele investieren. Dafür nimmt das Unternehmen bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres vergleichsweise viel Geld in die Hand. Auch die "erweiterte Realität" steht im Fokus.

Franchises wie „Call of Duty“ und „Fortnite“ generieren mit dem Live-Service-Ansatz eine Menge Geld. Auch Sony möchte auf diesen Zug aufspringen, Mit Bungie wurde im vergangenen Jahr ein Studio übernommen, das mit der „Destiny“-Reihe längst auf dem Live-Service-Markt etabliert ist. Und weitere Investitionen sollen helfen, die Pläne voranzutreiben.

Einem Bericht von Nikkei Asia zufolge möchte Sony im Geschäftsjahr 2024, das bis Ende März 2024 läuft, rund 2,13 Milliarden US-Dollar für die Forschung und Entwicklung von Live-Service-Spielen und Technologien im Zusammenhang mit der „erweiterten Realität“ ausgeben.

Dieser Betrag übersteigt deutlich die Investitionen, die Sony in der vergangenen Konsolengeneration in die Entwicklung von Spielen eingebracht hat. Im Finanzjahr 2020 war es laut WCCFTECH mit einer Milliarde Dollar nur die Hälfte. Auf die Spieleentwicklung entfallen in der aktuellen Generation 40 Prozent des gesamten F&E-Budgets von Sony.

Mindestens zehn Live-Service-Spiele

Sony gab im Februar 2022 bekannt, dass das Unternehmen bis zum Ende des Geschäftsjahres 2026 mindestens zehn Live-Service-Titel auf den Markt bringen möchte. Bereits bis zum Geschäftsjahr 2025 sollen 60 Prozent des F&E-Budgets für Spiele im Bereich der Live-Service-Titel ausgegeben werden.

Hermen Hulst, der Leiter der PlayStation Studios, betonte ergänzend, dass die Live-Service-Spiele des Unternehmens „verschiedene Genres, verschiedene Veröffentlichungszeitpläne und unterschiedliche Größenordnungen“ abdecken werden. Guerrilla arbeitet beispielsweise an einem Koop-Multiplayer-Spiel im Universum von „Horizon“, während Naughty Dog mit einem eigenständigen Multiplayer-Projekt rund um „The Last of Us“ beschäftigt ist.

Spieler müssen allerdings nicht zwangsläufig befürchten, dass die Investitionen in herkömmliche Spielerfahrungen sinken werden, da die F&E-Ausgaben insgesamt steigen und die Investitionen in Live-Service-Titel eher Zusatzausgaben sind.

Damit folgt das japanische Unternehmen einem Marktrend, da sich die Branche im Laufe der vergangenen Jahre dahingehend verändert hat, dass beliebte Live-Service-Titel hochlukrative Produktionen sind, die jeder Publisher im eigenen Portfolio haben möchte.

Die Tatsache, dass Sony ebenfalls eine Menge Geld dafür ausgibt, um eine bessere Technologie für „erweiterte Realitätserfahrungen“ zu entwickeln, könnte auf weitere Bemühungen im Bereich VR hindeuten. Nachdem Meta mit dem Standalone-Headset Quest 3 und Apple mit dem Vision Pro verstärkt auf eine AR-Zukunft setzen, könnte das Unternehmen auch in diesem Bereich bestrebt sein, nicht den Anschluss zu verpassen.

Berichten zufolge möchte Sony, dass sich viele der neu erworbenen PlayStation-Studios auf PSVR2 und andere Extended-Reality-Inhalte konzentrieren.

Während Sony mit den Investitionen in die Forschung und Entwicklung weitgehend organisch wächst, schließt das Unternehmen auch weitere Übernahmen nicht aus. Zunächst steht allerdings die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft im Fokus, die aufgrund der jüngsten FTC-Berufung wieder ein Stücken ungewisser wurde.

