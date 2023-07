PS5: Sony-Patent beschreibt eine Echtzeitunterstützung durch erfahrene Spieler

In Zeiten, in denen Videospiele immer komplexer werden und Anfänger gerne einmal überfordern, stießen die englischsprachigen Kollegen von Segment Next auf ein neues Patent von Sony, das sich diesem Problem annehmen könnte.

Beschrieben wird die Möglichkeit, sich in Videospielen in Echtzeit mit einem anderen Spieler beziehungsweise einer anderen Spielerin zu verbinden, um diese in die Lage zu versetzen, Unterstützung leisten zu können. Durch die in dem Patent beschriebene Technologie wäre es laut Sony möglich, auf unkomplizierte Art und Weise und vor allem schnell an Lösungsvorschläge zu gelangen.

„Mit der steigenden Rechenleistung werden Videospiele immer komplexer und umfangreicher. Allerdings können Benutzer aufgrund dieser zunehmenden Komplexität Schwierigkeiten haben, sich im Spiel zurechtzufinden und es abzuschließen“, heißt es in der Beschreibung des Patents.

Neues Patent soll Frust entgegenwirken

Mit der Gelegenheit, sich in Echtzeit Hilfe zu suchen und sich mit anderen Nutzern zu verbinden, soll das Patent unter anderem unschöne Frusterlebnisse verhindern, die im schlimmsten Fall darin gipfeln, dass die Spielerin oder der Spieler einen Titel ganz aufgeben.

„In anderen Fällen kann es vorkommen, dass ein Benutzer in einem Videospiel an einen Punkt gelangt, der scheinbar unmöglich zu bewältigen oder zu lösen ist. Dies geschieht oft, wenn der Benutzer aufgrund der Schwierigkeit des Spiels oder der Unfähigkeit, im Spiel voranzukommen, frustriert ist und das Videospiel letztendlich aufgibt“, wird ausgeführt.

Doch wie würde die Suche nach Hilfe in der beschriebenen Technologie ablaufen? Diesbezüglich wurde ergänzt: „Ein erster Experte wird dem ersten Spieler zugewiesen, um Unterstützung zu liefern. Es wird eine Kommunikationssitzung zwischen einem Gerät des ersten Experten und einem Gerät des ersten Spielers generiert, um dem ersten Experten zu ermöglichen, dem ersten Spieler Unterstützung zu leisten.“

Wie gehabt muss abschließend darauf hingewiesen werden, dass Patente nicht zwangsläufig bedeuten, dass ein Feature dieser Art auch wirklich umgesetzt wird. Ganz im Gegenteil: In der Vergangenheit erreichten nur die wenigsten Funktionen und Technologien, die in Patenten beschrieben wurden, Serienreife.

Quelle: Segment Next

