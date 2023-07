PS5: Preissenkungen in weiteren Ländern – Hinweise auf ein neues Modell?

Vor wenigen Tagen erreichte uns die Meldung, dass der Preis der Disc-Version der PlayStation 5 in Spanien bis zum 15. Juli 2023 temporär gesenkt wurde.

Dem offiziellen Angebot in Spanien folgten Hinweise von Spielerinnen und Spielern, dass es in weiteren Ländern zu offiziellen Preissenkungen kam. In Großbritannien senkte der PlayStation Direct Store beispielsweise die Preise ausgewählter Bundles bis zum 31. Juli 2023 um 60 britische Pfund, während ein Nutzer aus Rumänien von einer temporären Preissenkung in Höhe von umgerechnet 50 Euro berichtete.

In Frankreich oder Portugal wurden ebenfalls Angebote entdeckt, bei denen die PS5 oder Bundles temporäre Preissenkungen in Höhe von 50 bis 100 Euro erfuhren. Spekuliert wird, dass Sony mit den Angeboten versuchen könnte, die Lager zu leeren und Platz für ein neues PS5-Modell zu machen.

Erscheint das neue Modell im Sommer?

Auch wenn sich Sony beziehungsweise Sony Interactive Entertainment zu dem neuen Modell der PlayStation 5 bisher nicht äußern wollten, hielt sich in den letzten Wochen hartnäckig das Gerücht, dass die neue Version der PS5 mit einem optionalen optischen Laufwerk versehen und im September dieses Jahres veröffentlicht wird.

Als erstes leakte der bekannte Industrie-Insider Tom Henderson die mögliche neue Version der PlayStation 5 und wies darauf hin, dass das optionale Laufwerk des kommenden Modells nicht mit der Digital-Edition der PS5 kompatibel sein wird. Entsprechen die Gerüchte um die neue PlayStation 5-Variante den Tatsachen, dann haben wir es hier mit einer Art PS5 Slim zu tun, die schlanker und leichter ausfallen soll als die beiden Modelle, die zum Launch der PlayStation 5 angeboten wurden.

Zu einem möglichen Preis der neuen Version machten die diversen Insider und Leaker bisher zwar keine Angaben, da das optische Laufwerk separat angeboten wird, wird jedoch vermutet, dass zumindest die Konsolen an sich etwas günstiger angeboten wird als die beiden Launch-Modelle.

Sollten Sony beziehungsweise Sony Interactive Entertainment bezüglich des neuen PS5-Modells für Klarheit sorgen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

