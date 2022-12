PS5: Modell ohne Laufwerk soll bei ersten Entwicklern sein

Sony arbeitet Gerüchten zufolge an einem neuen PS5-Modell mit einem abnehmbaren Laufwerk. Den Angaben eines Insiders zufolge befinden sich die ersten Testkits bei den Entwicklern.

Während Sony die Lieferengpässe der PS5 langsam in den Griff bekommt, mehren sich die Gerüchte zu einem gänzlich neuen Modell der New-Gen-Konsole. Es soll mit einem abnehmbaren Laufwerk ausgeliefert werden, was Spielern die Möglichkeit gibt, die PS5 nachträglich mit einem Laufwerk zu erweitern, sofern sie sich zunächst aus Kostengründen für das Paket in der Digital Edition entscheiden.

Offiziell angekündigt wurde ein solches PS5-Modell bislang nicht. Doch es scheint, dass die Dinge vorankommen und sich die Enthüllung der Zielgeraden nähert. Darauf lässt zumindest eine Aussage des Journalisten und Insiders Tom Henderson schließen, der behauptet, dass die PS5 Slim, oder wie sie später heißen wird, als Testkit bei den ersten Entwicklern eintraf.

„Kleines Update zur PlayStation 5 mit abnehmbarem Laufwerk. Ich habe von zwei Leuten gehört, dass das Testkit bereits in den Händen von Leuten ist und es einwandfrei funktioniert. Wir sollten bald offiziell mehr darüber hören“,

Eine PS5 mit einem abnehmbaren Laufwerk könnte Sonys Produktions- und Planungsprozesse deutlich vereinfachen, da nur noch ein einheitliches Modell produziert werden müsste, das später innerhalb der Logistik zu zwei Paketen geschnürt wird – einmal mit und einmal ohne Laufwerk.

Die Koppelung von Konsole und Laufwerk erfolgt laut Henderson über einen zusätzlichen USB-C-Anschluss auf der Rückseite der Konsole.

Veröffentlichung im dritten Quartal 2023?

Vorherigen Gerüchten zufolge könnte die PS5 mit dem abnehmbaren Laufwerk im dritten Quartal 2023 auf den Markt kommen und die Verfügbarkeit der New-Gen-Konsole noch einmal verbessern, worauf auch Sonys Auslieferungspläne hindeuten.

Spannender als eine PS5 mit einem abnehmbaren Laufwerk dürfte für viele Spieler eine mögliche PS5 Pro sein, die in der Mitte der aktuellen Generation, die aufgrund der zwei Jahre andauernden Lieferschwierigkeiten erst verzögert durchstarten konnte, für mehr Leistung sorgen würde.

Ob Sony und Microsoft Upgrade-Konsolen planen, bleibt abzuwarten. Die PS4 Pro und Xbox One X wurden nicht zuletzt aufgrund der damaligen Verbreitung von 4K-Fernsehern eingeführt. Ein flächendeckender Sprung auf 8K ist vorerst nicht abzusehen. Zudem wäre der Leistungsunterschied zwischen der Xbox Series S und einem dritten Xbox Series-Modell innerhalb derselben Generation erheblich.

Fest steht immerhin: Die PS5 kann mittlerweile ganz komfortabel bei zahlreichen Händlern bestellt werden. Eine Lieferung vor Weihnachten wird zwar nicht mehr garantiert, aber immerhin eine Lieferung im bevorstehenden Januar. Weitere Details zur laufenden PS5-Bestellaktion sind in dieser Meldung zusammengefasst.

