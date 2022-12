PS5: Lieferengpässe in Asien behoben – Was ist mit dem Westen?

Geht es nach Sony Interactive Entertainments Jim Ryan, dann gehören die Lieferengpässe der PlayStation 5 endlich der Vergangenheit an. In wie weit das Ganze auch für den westlichen Markt gilt, wurde allerdings nicht bestätigt.

Seit der offiziellen Markteinführung Ende 2020 hatte die PlayStation 5 mit Lieferengpässen zu kämpfen, die dazu führten, dass bis heute nicht alle interessierten Kunden in den Genuss ihrer Konsole kamen.

Nachdem Sony Interactive Entertainment in der Vergangenheit mehrfach versprach, dass alles unternommen wird, um endlich ausreichend PlayStation 5-Systeme an den weltweiten Handel auszuliefern, wies Jim Ryan in einem Interview auf den PlayStation Awards darauf hin, dass sein Unternehmen in den vergangenen Monaten kontinuierlich Fortschritte machte und bestätigen kann, dass die Lieferengpässe der PlayStation 5 in Japan und Asien der Vergangenheit angehören.

In wie weit sich diese Aussage auf den westlichen Markt übertragen lässt, verriet Ryan nicht. Diesbezüglich dürfte allerdings das diesjährige Weihnachtsgeschäft für Klarheit sorgen.

Das Statement von Ryan im Wortlaut

„Wir möchten Ihnen mitteilen, dass wir die langfristigen Lieferengpässe der PlayStation 5 behoben haben und Kunden in Japan und Asien ab der Einkaufssaison zum Jahresende und bis 2023 ausreichend beliefern können. Wir möchten uns für etwaige Unannehmlichkeiten entschuldigen und schätzen ihr Verständnis und die Kooperation. Viele faszinierende Titel aus dem Jahr 2022 wurden in Japan und Asien geboren. Und ich freue mich darauf, sie heute für ihre herausragenden Leistungen zu ehren.“

Eine sicherlich erfreuliche Entwicklung, da die Produktion der PlayStation 5 in den letzten beiden Jahren vor allem aufgrund der COVID-19-Krise und der damit verbundenen Auswirkungen nicht immer unter einem guten Stern stand. Erschwerend kam für die Kunden hinzu, dass es Scalpern und Resellern dank Bots immer wieder gelang, sich neu ausgelieferte Konsolen zu sichern und diese zu Mondpreisen auf Plattformen wie eBay anzubieten.

Die PlayStation 5 wurde im November 2020 veröffentlicht und erreichte aller widrigen Umstände der näheren Vergangenheit zum Trotz im Sommer den nächsten großen Meilenstein in Form von 20 Millionen verkauften Einheiten.

