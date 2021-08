PS5 & PS4: Neue Auslieferungszahlen inkl. PS Plus-Abos

Die PS5 ist weiterhin Mangelware.

Sony präsentiert im neusten Geschäftsbericht einige Zahlen zu den aktuellen Konsolen PS4 und PS5. Die New-Gen-Hardware kommt demnach auf 10,1 Millionen Auslieferungen. Schon Ende Juli verwies das Unternehmen darauf. Die Auslieferungszahl wurde bis zum 30. Juni 2021 erreicht.

Auch die PS4 fand weitere Abnehmer. Seit dem Marktstart der Last-Gen-Konsole im Jahr 2013 wurden nicht weniger als 116,4 Millionen Exemplare der Hardware ausgeliefert.

Die Zahlen für das abgelaufene Quartal wurden separat aufgeführt: Insgesamt wurden in den drei Monaten bis zum 30. Juni 2021 2,3 Millionen PlayStation 5-Einheiten und 500.000 PlayStation 4-Einheiten ausgeliefert. Die Auslieferungen der PlayStation 4 gingen um 1,4 Millionen Stück gegenüber den 1,9 Millionen Exemplaren im gleichen Zeitraum des vorherigen Geschäftsjahres zurück.

Mit den genannten Auslieferungszahlen ist das Potential der PS5 längst nicht ausgeschöpft. Auch neun Monate nach dem Launch der Hardware ist die Konsole nicht frei im Handel erhältlich. Nur selten gelangen weitere Bestände in den Verkauf und sind in der Regel schnell ausverkauft. Aufgrund der hohen Nachfrage werden auf eBay und Co nach wie vor Preise von um die 700 Euro gezahlt. Die UVP hingegen liegt bei 399,99 bzw. 499,99 Euro. Nur das teurere Modell kommt mit einem Disk-Laufwerk daher.

Weitere Statistiken zu PS Plus und Spielen

Die Zahl der PlayStation-Plus-Abonnenten lag am 30. Juni 2021 bei 46,3 Millionen und damit um 1,3 Millionen über den 45 Millionen Abonnenten im gleichen Zeitraum des vorangegangenen Geschäftsjahres.

Die Software für PS5 und PS4 wurde im vierten Quartal des Fiskaljahres 2020 insgesamt 63,6 Millionen Mal verkauft, was einem Rückgang von 27,8 Millionen Exemplaren gegenüber den 91,4 Millionen Software-Verkäufen im gleichen Zeitraum des vorherigen Fiskaljahres entspricht.

Weitere Meldungen zum Thema:

10,5 Millionen Spiele waren First-Party-Titel, was einem Rückgang von 8,2 Millionen gegenüber den 18,7 Millionen verkauften Einheiten im gleichen Zeitraum des vorherigen Geschäftsjahres entspricht. 71 Prozent der Software-Verkäufe waren digitale Downloads von Vollspielen, verglichen mit 74 Prozent im Vorjahr.

Weitere Meldungen zur PS5 halten wir in unserer Themen-Übersicht für euch bereit. In den vergangenen Tagen sorgte vor allem die SSD-Erweiterung für viel Aufmerksamkeit. Sie wird momentan im Zuge einer Beta-Phase getestet.

