PS5: Die schnellstverkaufte PlayStation aller Zeiten – Sony nennt neue Verkaufszahlen

Wie Sony Interactive Entertainment bekannt gab, erreichte die PlayStation 5 kürzlich nicht nur den nächsten kommerziellen Meilenstein. Darüber hinaus schwang sich die PS5 zur bisher am schnellsten verkauften Konsole des japanischen Unternehmens auf.

Seit der offiziellen Markteinführung im November des vergangenen Jahres hat die PlayStation 5 rund um den Globus mit Lieferengpässen zu kämpfen.

Verursacht werden diese durch den Mangel an Halbleitern, unter dem auch Microsoft bei der Produktion der Xbox Series X/S leidet. Wie Sony Interactive Entertainment in Person von Global Head of Business-Operations, Veronica Rogers, heute bekannt gab, entwickelte sich die PlayStation 5 trotz der Lieferengpässe zur bisher schnellstverkauften PlayStation-Konsole überhaupt und erreichte kürzlich den nächsten beeindruckenden Meilenstein.

Das verfolgte Ziel: Die Nutzererfahrung zu verbessern

Demnach wurde die PlayStation 5 bis zum 18. Juli 2021 zehn Millionen Mal an den Handel ausgeliefert und somit auch verkauft. Ein Erfolg, den Sony Interactive Entertainment laut Rogers unter anderem auf die Tatsache zurückführt, dass es allen Sparten des Unternehmens beim Konzept der PlayStation 5 darum ging, die allgemeine Erfahrung der Nutzer zu verbessern.

Hinzukommen Neuerungen wie das 3D-Audio-Feature, die schnelle SSD und der innovative DualSense-Controller, mit dem sich die PlayStation 5 von der Konkurrenz abhebt. Auch Spiele wie „Ratchet and Clank: Rift Apart“ mit 1,1 Millionen abgesetzten Einheiten sowie „Returnal“, das sich bisher 560.000 Mal verkaufte, konnten die Spieler für die PS5 begeistern. Mit den mehr als zehn Millionen verkauften Konsolen hat die PS5 im Rennen der New-Generation-Konsolen weiterhin die Nase vorne.

Zwar gab Microsoft im Rahmen des aktuellen Quartalsberichts bekannt, dass sich die Xbox Series X/S schneller verkaufte als die Xbox One und die Xbox 360 im vergleichbaren Zeitraum, genaue Zahlen nannte Microsoft allerdings nicht. Da die Xbox One mit 5,7 Millionen verkauften Konsolen im gleichen Zeitraum bisher Microsofts Rekordhalter war, wissen wir zumindest, dass sich die Xbox Series X/S mehr als 5,7 Millionen Mal verkaufte.

Laut dem als verlässliche Quelle geltenden Niko Partners-Analysten Daniel Ahmad sollen die Verkaufszahlen der Xbox Series X/S bei rund 6,5 Millionen abgesetzten Einheiten liegen. Offiziell bestätigt wurden diese Zahlen aber nicht.

