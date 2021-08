PS Store Deals: Zahlreiche Angebote für PS4 und PS5

"Assassin's Creed Valhalla" ist mal wieder im Angebot.

Im PlayStation Store wurden die nächsten Deals freigeschaltet. Einmal mehr könnt ihr beim Kauf ausgesuchter Games den einen oder anderen Euro sparen. Nachfolgend haben wir einige Preisbeispiele für euch.

Günstiger zu haben ist bis zum 19. August 2021 das Action-Adventure-Rollenspiel „Assassin’s Creed Valhalla“. Die Standardversion für PS4 und PS5 schlägt bis zum genannten Zeitpunkt mit 39,89 statt 69,99 Euro zu Buche. Selbst Amazon kann bei diesem Preis nicht mithalten. Ebenfalls im Angebot ist die „Assassin’s Creed Valhalla Ultimate Edition“. Hier werden 83,99 statt 119,99 Euro verlangt. Dieser Preis wurde bereits in Sales im Mai und Juli erreicht.

Falls ihr in den Besitz vonkommen möchtet: 29,99 Euro ist euer Preis im Zuge der Rabattaktion. Ihr spart 25 Prozent. Der gleiche Preis istgültig. Dort erhaltet ihr die Disk-Version des Naughty-Dog-Abenteuers.

„Final Fantasy VII Remake“ könnt ihr einige Tage für 40,59 statt 69,99 Euro kaufen. Der Titel war im März ein Bestandteil der PS Plus-Collection. Die „Final Fantasy VII Remake Digital Deluxe Edition“ kostet 52,19 statt 89,99 Euro. Im vergangenen Dezember lag der Dealpreis kurzzeitig bei 44,99 Euro.

Soll es das „The Witch And The Hundred Knight Wicked Bundle“ sein? Der Preis sank im Zuge des neusten PSN-Sales von 69,99 auf 17,49 Euro. „The Witch And The Hundred Knight 2“ könnt ihr für 12,49 statt 49,99 Euro in den Warenkorb packen und kaufen.

Dürstet es euch nach Zombies oder Freakers? Mehrere passende Spiele sind im Sale, darunter die „Days Gone Digital Deluxe Edition“ für 29,99 Euro statt 49,99 Euro. PS Plus-User zahlen sogar nur 27,49 Euro. Das „Resident Evil Revelations 1 And 2 Bundle“ bekommt ihr für 15,99 statt 39,99 Euro. „World War Z“ wird für 7,49 statt 29,99 Euro verkauft.

Weitere Angebote des neusten Sales:

Der neuste Sale umfasst viele weitere Angebote. Eine vorläufige Übersicht findet ihr auf psprices.com. Auch im PlayStation Store sollte in Kürze eine gesonderte Übersicht auftauchen. Die Angebote-Kategorie öffnet sich nach einem Klick auf diesen Link. Momentan sind dort mehr als 1.200 Produkte gelistet, darunter Spiele, Pakete und Addons.

Falls nichts für euch dabei ist, könnten die neusten PlayStation Plus-Spiele auf euer Interesse stoßen. Die August-Games wurden gestern freigeschaltet. Auch die neuen Spiele für PlayStation Now stehen seit einigen Tagen fest.

