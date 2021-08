PlayStation Now: Spiele für August 2021 bestätigt

Sony hat mitgeteilt, welche Spiele im August in die PS Now-Collection wandern werden. Unter anderem könnt ihr euch in "NieR Automata" austoben.

Diese Spiele erwarten euch im August.

Sony hat die neuen Spiele für PlayStation Now enthüllt. In die Bibliothek des Abodienstes aufgenommen werden im August demnach „NieR Automata“, „Ghostrunner“ und „Undertale“.

Wie gewohnt gilt: Ihr könnt sie ohne weitere Zusatzkosten spielen, sofern ihr ein PlayStation Now-Mitglied seid. Zu beachten ist außerdem, dass „NieR Automata“ nur bis zum 1. November 2021 in der PS Now-Bibliothek verweilen wird. Nachfolgend die Übersicht über die Neuzugänge:

PS Now im August 2021

NieR Automata (bis 1. November 2021)

Veröffentlicht im Februar 2017

Metascore: 88

User-Score: 8,9

Regulärer Preis: 39,99 Euro (GotY)

Produkteintrag im PlayStation Store

Ghostrunner

Veröffentlicht im Oktober 2020

Metascore: 76

User-Score: 7.3

Regulärer Preis: 29,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Undertale

Veröffentlicht im August 2017

Metascore: 92

User-Score: 7.1

Regulärer Preis: 14,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Laut Sony warten via PS Now Hunderte von PS4-, PS3- und PS2-Spielen auf euch, die ihr auf Abruf streamen könnt. Dazu zählen auch die oben genannten Neuzugänge. Die PS Now-Mitgliedschaft kostet abhängig von der Laufzeit zwischen zehn und 60 Euro. Nachfolgend die Übersicht über die Standardpreise:

Nicht nur PS Now wird im August mit neuen Spielen bestückt. Auch Abonnenten von PlayStation Plus kommen auf ihre Kosten. Die neuen PS Plus-Spiele des laufenden Monats wurden vor einigen Tagen angekündigt. Die Bereitstellung erfolgt am morgigen Dienstag. Welche PS Plus-Spiele gegen Mittag in die Instant Games Collection wandern werden, erfahrt ihr in der hier verlinkten Meldung.

