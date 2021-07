PlayStation Plus: Das sind die „Gratis“-Spiele im August 2021

PlayStation Plus: Das Line-Up für den August 2021 steht fest.

Am heutigen Mittwoch Abend stellte Sony Interactive Entertainment das Line-Up der „Gratis“-Spiele vor, die im August 2021 Kurs auf den PlayStation Plus-Service nehmen.

Wie bereits vor ein paar Tagen bestätigt, dürfen sich Abonnenten unter anderem auf den Battle-Royal-Titel „Hunter’s Arena: Legends“ freuen, der für die PlayStation-Plattformen sowie Steam veröffentlicht wird und dank der Crossplay-Unterstützung plattformübergreifende Schlachten ermöglicht. Weitere Details zu „Hunter’s Arena: Legends“ haben wir hier für euch zusammengefasst.

Nummer Zwei im Bunde ist der Multiplayer-Shooter „Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville“, der abermals witzige Gefechte verspricht. Wenn es hingegen etwas sportlicher sein darf, dann kommt ihr im August 2021 bei „Tennis World Tour 2“ auf eure Kosten. Anbei die Übersicht zum PlayStation Plus-Line-Up des nächsten Monats.

Hunter’s Arena: Legends

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

Tennis World Tour 2

Freigeschaltet werden die Spiele am kommenden Dienstag, den 3. August 2021. Solltet ihr euch die „Gratis-Spiele“ des Monats Juli 2021 noch nicht gesichert haben, legen wir euch den Rat ans Herz, dies schleunigst nachzuholen, da das Line-Up des laufenden PlayStation Plus-Monats in Kürze entfernt wird.

Folgende Spiele wurden in diesem Monat über PlayStation Plus zur Verfügung gestellt:

