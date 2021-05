Sony: 1 Milliarde Entertainment-User und Stärkung von PS Now

Im Rahmen eines Strategie-Meetings kündigte Sony heute Pläne an, die Nutzerbindung im PlayStation Network zu erhöhen. Behilflich sein soll dabei unter anderem der Streaming-Dienst PlayStation Now,

PlayStation Now soll weiter ausgebaut werden.

Microsoft möchte mit dem Xbox Game Pass und dem eigenen Streamingdienst xCloud Milliarden Leute ansprechen. Allerdings sind die Redmonder nicht das einzige Unternehmen, das an einer Ausweitung der Community arbeitet. Auch Sony hat ähnliche Ziele.

Im Rahmen eines Strategie-Meetings kündigte Sony heute an, die Nutzerbindung im PlayStation Network erhöhen zu wollen. Erfüllt werden soll dieser Plan unter anderem, „indem der Cloud-Streaming-Game-Service PlayStation Now gestärkt wird“.

Gleichzeitig möchte Sony in externe Studios investieren oder Partnerschaften mit ihnen einzugehen – zusätzlich zu den Investitionen in die hauseigenen Studios. Das Ergebnis soll ein verbessertes Software-Angebot sein.

1 Milliarde Nutzer angestrebt

Ziel des PS5-Herstellers sei es, die Größe der Community, die über Geräte, Spiele, Animes und andere Unterhaltungsdienste direkt mit Sony verbunden ist, von 160 Millionen auf 1 Milliarde zu erhöhen.

Erste Schritte zur Stärkung von PS Now wurden bereits vollzogen. Die Streaming-Auflösung des Dienstes wurde von 720p auf 1080p erhöht. Es ist davon auszugehen, dass in absehbarer Zeit weitere Upgrades dieser Art und vielleicht das eine oder andere exklusive Angebot folgen werden.

In einer Ankündigung erklärte Sony ebenfalls, dass 20 Milliarden Yen (etwa 184 Millionen Dollar) ausgegeben werden, um „Entwicklungs-, Personal- und sonstige Kosten in den hauseigenen Studios zu erhöhen“.

Auch in die anderen Technologien wird kräftig investiert. So befindet sich ein verbessertes PSVR-System für die PS5 in Arbeit. Zudem erklärte Sony den Investoren, dass „Sony AI und SIE gemeinsam KI-Technologien entwickeln, die das Spielerlebnis noch reichhaltiger und angenehmer machen können“.

Weitere Meldungen rund um Sony:

Ein weiteres Thema des jüngsten Meetings war die neue Konsole. Sony verkauft jede PS5, die das Unternehmen herstellen kann. Und trotz der Engpässen bei den Halbleiterkomponenten erwartet das Unternehmen, dass die Verkäufe in diesem Jahr die 14,8 Millionen PS4 übertreffen werden, die im Jahr nach der Markteinführung der Last-Gen-Konsole verkauft wurden.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PlayStation Now