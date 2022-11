PS5 Slim: Markteinführung soll im dritten Quartal 2023 erfolgen – Gerücht

Aufgrund ihrer Größe ist die PS5 in den Wohnzimmern dieser Welt recht präsent. Doch sollten sich die Gerüchte der vergangenen Wochen bestätigen, arbeitet Sony längst an einem Slim-Modell. Quellen von TheLeak.co möchten herausgefunden haben, dass die bisher unangekündigte PS5 Slim im dritten Quartal 2023 auf den Markt gebracht wird.

Der Fokus liegt laut der Publikation darauf, die Größe und das Gewicht der PS5 zu reduzieren, sodass die Versand- und Produktionskosten gesenkt werden können. Die neue Konsole soll vorrangig für die liegende Position konzipiert worden sein. In diesem Zusammenhang wurde auch auf den nicht mehr nötigen abnehmbaren Standfuß verzichtet.

Über die PS5 Slim berichtete der Insider und Journalist Tom Henderson schonund sprach von einem Release im Geschäftsjahr 2023, wobei er den Zeitraum auf „etwa September“ eingrenzte.

Die überraschendste Neuerung sei ein abnehmbares Laufwerk, das laut Henderson über einen zusätzlichen USB-C-Anschluss auf der Rückseite der Konsole mit der PlayStation 5 verbunden wird. Das hätte den Vorteil, dass Sony nur ein Modell der PS5 Slim produzieren müsste und Kunden selbst entscheiden könnten, ob sie dieses Modell mit oder ohne Laufwerk kaufen.

Zudem gaben die Quellen von Henderson an, dass das neue Laufwerk zwar abnehmbar sei, aber die Ästhetik der Konsole nicht beeinträchtigen werde. Es werde an der Konsole befestigt, ohne dass es nach außen hin sichtbar ist.

Unklar ist, ob die heutigen Informationen von TheLeak.co tatsächlich auf eigenen Quellen basieren oder die im September durchgesickerten Informationen noch einmal aufgewärmt wurden. Henderson jedenfalls scheint gewisse Zweifel zu haben. So betonte er in einem Tweet: „Ehrlich gesagt sieht es so aus, als hätten sie den Bericht wiederholt und ein bisschen verändert, ohne ihn zu würdigen. Journalismus Baby.“

30 Millionen Konsolen im neuen Geschäftsjahr

In einem separaten Artikel berichtete Henderson kürzlich davon, dass Sony im Geschäftsjahr 2023 (März 2023 – März 2024) 30 Millionen PlayStation 5-Konsolen ausliefern möchte. Bei dieser Aussage berief sich der Insider auf nicht näher genannte Quellen.

Eine großer Teil dieser Verkäufe wurde von Henderson der PS5 Slim zugeordnet, deren Produktion im April 2023 beginnen soll, bevor die Konsole im September 2023 auf den Markt gebracht wird.

Von den 30,5 Millionen Konsolen im Geschäftsjahr 2023 sollen nur noch zwölf Millionen auf die „alte“ PlayStation 5 entfallen, die sich außerdem ihrem Ende nähert. Die Produktion soll nur noch bis Ende 2023 laufen.

Die Preise der PS5 Slim könnten sich am aktuellen Modell der PS5 orientieren, die in der Digital Edition 449,99 Euro kostet, während das separat erhältliche Laufwerk um die 100 Euro kosten dürfte, was dem aktuellen Preisunterschied zwischen der PS5 und PS5 Digital Edition entspricht.

Aber auch schon vor der mutmaßlichen Einführung der PS5 Slim geht es voran: David Gibson, ein leitender Analyst bei MST Financial, gab jüngst auf Twitter bekannt, dass Sonys Seelieferungen in die USA im September 2022 im Jahresvergleich um 400 Prozent gestiegen sind.

