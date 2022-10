PS5: God Of War Ragnarök-Bundle enthält die neue Revision CFI-1216

Unter der Versionsbezeichnung „CFI-1216“ tauchte vor einigen Wochen eine neue Revision der PlayStation 5 auf, die im Vergleich mit den bisherigen Modellen diverse Vorteile bietet.

Ein Bestandteil des umgestalteten Innenlebens der Konsole ist der überarbeitete Grafik-Chip auf 6nm-Basis. Zudem wurde die Kühlung optimiert, was unter dem Strich zu einem geringeren Gewicht und einem reduzierten Stromverbrauch führt. Wie sich den Angaben europäischer Händler entnehmen lässt, wird die neue PlayStation 5-Revision mit der Modellbezeichnung „CFI-1216“ mit dem am 9. November 2022 erscheinenden Bundle zu „God of War: Ragnarök“ auch in Europa eingeführt.

Die Standard-Version der PS5 wurde dabei mit der Bezeichnung „CFI-1216A“ versehen, während die Digital-Edition unter der Versionsbezeichnung „CFI-1216B“ verkauft wird.

Kommende Bundle mit der neuen Revision

Nach dem „God of War: Ragnarök“-Bundle werden auch kommende Bundle hierzulande mit der neuen Revision versehen. Zu welchem Preis das „God of War“-Bundle veröffentlicht wird, ist aktuell noch unklar. Allerdings wird damit gerechnet, dass der Preis genau wie bei den letzten Bundles, denen das jeweilige Spiel lediglich in Form eines Download-Codes beilag, bei 619 Euro liegen wird. Für Klarheit werden die Vorbestellungen im PlayStation Direct-Store sorgen, die in den nächsten Tagen starten sollen.

Eine noch radikalere Hardware-Revision der PlayStation 5 wird unbestätigten Berichten zufolge im neuen Geschäftsjahr 2023/2024 (1. April 2023 – 31. März 2024) folgen. Wie der für gewöhnlich gut informierte Industrie-Insider Tom Henderson berichtete, soll sich Sony dazu entschlossen haben, im nächsten Jahr ein neues PlayStation-Modell mit einem abnehmbaren beziehungsweise optionalen Laufwerk zu veröffentlichen, das die beiden bisherigen Versionen der PlayStation 5 ablösen wird.

Ein Schritt, der den japanischen Elektronikriesen in die Lage versetzen soll, die Produktionskosten zu senken und gleichzeitig mehr Konsolen zu produzieren. Offiziell bestätigt wurden die Angaben von Henderson bisher allerdings nicht.

