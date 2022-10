God of War Ragnarök: Next Gen Immersion Trailer bestätigt PS5-Bundle

God of War Ragnarök:

Sony Interactive Entertainment wird ein PS5-Bundle anbieten, das den neuen "God of War"-Ableger enthält. Das bestätigte ein kurzer Werbetrailer.

Wie einige schon vermutet haben, wird Sony auch zu „God of War: Ragnarök“ ein PS5-Bundle anbieten. Bestätigt hat das der heute hochgeladene Next-Gen Immersion Trailer. Hier seht ihr in 30 Sekunden, wie die Funktionen der Sony-Konsole im mythologischen Action-Kracher Verwendung finden.

Am Ende ist dann das erwähnte Bundle zu sehen. Pünktlich zum 9. November – dem Erscheinungstag des Spiels – wird das Paket im Handel erhältlich sein. Der exakte Preis ist im Moment noch nicht bekannt.

Es ist nicht das erste PS5-Bundle, das Sony in den Handel bringt: Bereits „Horizon Forbidden West“, „FIFA 23“ und „Ratchet & Clank: Rift Apart“ konnten zusammen mit der Konsole gekauft werden. Alle Bundles davon waren zügig ausverkauft, beim „God of War“-Bundle wird es vermutlich nicht anders sein.

Zusätzlich wird am Release-Datum ein DualSense-Controller im „God of War“-Look angeboten. Wer sich eines der limitierten Exemplare sichern will, sollte jetzt vorbestellen. Bei Media Markt oder Saturn könnt ihr das jetzt erledigen.

Weitere Meldungen zu „God of War: Ragnarök“:

„God of War: Ragnarök“ bringt die Reise von Kratos und Atreus in der nordischen Mythologie zu einem epischen Ende. Schenken wir Tom Henderson Glauben, wird euch das göttliche Action-Adventure etwa 40 Stunden lang beschäftigen.

Der Preload startet im Übrigen schon eine Woche vor dem Release. Somit kann „God of War: Ragnarök“ schon am 2. November heruntergeladen werden. Vermutlich wird auch das Embargo für die Testberichte an diesem Tag fallen.

Weitere Meldungen zu God of War: Ragnarok.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren