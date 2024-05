PS5, Xbox und PC: Auf diese Games stürzen sich Spieler und Umsatzrangliste

In diesem Jahr sind schon einige große Spiele auf den Markt gekommen, die zahlreiche Spieler vor die Bildschirme gelockt hatten. Man erinnere sich nur an „Final Fantasy 7: Rebirth“ und „Dragon’s Dogma 2“. Auch im Budgetvergleich kleinere Titel wie „Helldivers 2“ konnten die Spieler fesseln. Doch eine aktuelle Statistik des Marktforschungsunternehmens Circana zeigt andere Titel an der Spitze der Charts.

Circana hat die meistgespielten Titel des Monats März 2024 für den US-amerikanischen Markt aufgelistet. Und wenig überraschend konnte sich Epic Games‘ Dauerbrenner „Fortnite“ auf der PlayStation 5 sowie der Xbox Series X/S durchsetzen. Auf Steam dominierte weiterhin „Helldivers 2“.

Doch „Fortnite“ war nicht der einzige „Klassiker“, der sich an der Chartspitze behaupten konnte. Auf dem zweiten bzw. dem dritten Platz folgten auf den Konsolen „Call of Duty HQ“ sowie „Grand Theft Auto 5“. Bei Activisions Shooter-Marke entfallen die Nutzer dementsprechend auf „Warzone“, „Modern Warfare 2“ und „Modern Warfare 3“.

Nachfolgend die US-Rangliste, die sich explizit auf die meistgenutzten Spiele auf der PS5 bezieht.

März Febr. Spieletitel 1 1 Fortnite 2 2 Call of Duty HQ 3 3 Grand Theft Auto 5 Remastered 4 4 NBA 2K24 5 7 Helldivers 2 6 5 Madden NFL 24 7 6 Roblox 8 8 Marvel’s Spider-Man 2 9 151 Sifu 10 10 Minecraft Meistgespielte Spiele im März 2024 (PS5) laut Circana

Es beweist einmal mehr, dass die meistgespielten Titel weiterhin die Spiele sind, die immer wieder neue Inhalte bringen und vor allem im Multiplayer mitreißen. „Sifu“ konnte von der Integration im PlayStation Plus profitieren, während „Marvel’s Spider-Man 2“ überraschenderweise immer noch in den Top Ten zu finden ist.

Auch beim Umsatz findet man im März 2024 viel Altbekanntes

Passend zu den Circana-Statistiken haben auch die niederländischen Marktanalysten von Newzoo die Umsatz- und Nutzerbindungswerte für den März 2024 enthüllt. Und auch dort konnte sich der Battle Royale-Titel „Fortnite“ gegen die Konkurrenz durchsetzen. Dafür wurden die Daten aus den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien zusammengetragen, wobei die Plattformen PC, Xbox, PlayStation und Switch relevant waren.

Als zweitumsatzstärkster Titel konnte sich im März „Dragon’s Dogma 2“ auszeichnen. Direkt dahinter liegt auf Platz 3 der Dauerbrenner „EA Sports FC 24“, der sich mit seinem Ultimate Team aktuell im Team of the Season befindet und in der kommenden Woche auch in das PlayStation Plus-Abonnement aufgenommen wird.

Nachfolgend die umsatzstärksten Spiele auf Konsolen und PC in den Ländern USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien:

März Febr. Spieletitel 1 2 Fortnite 2 Neu Dragon’s Dogma 2 3 4 EA Sports FC 24 4 1 Helldivers 2 5 Neu WWE 2K24 6 6 NBA 2K24 7 3 Call of Duty HQ 8 14 Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege 9 5 Madden NFL 24 10 9 Valorant Umsatzstärkste Titel im März 2024 laut Newzoo

Im Falle der Nutzerbindung konnte sich auch „Helldivers 2“ im Vergleich zum Vormonat steigern. Vom 14. Rang stieg man tatsächlich in die Top Ten. Dahingegen bleiben mit „Fortnite“, „Call of Duty“, „Minecraft“ und „Grand Theft Auto 5“ die Alteingesessenen unangefochten an der Spitze.

Mit einer weiteren Statistik wird im Übrigen die Anzahl der monatlich aktiven Nutzer miteinander verglichen. Umso beachtlicher ist es, dass sich Arrowheads Shooter in die Riege dieser Communities vorkämpfen konnte. Die Demokratie muss letztendlich verteidigt und verbreitet werden.

Diese Spiele zogen in den sechs Ländern die meisten Spieler an:

März Febr. Spieletitel 1 1 Fortnite 2 2 Call of Duty HQ 3 3 Minecraft 4 4 Grand Theft Auto 5 5 5 Roblox 6 6 Rocket League 7 7 Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege 8 8 EA Sports FC 24 9 14 Helldivers 2 10 9 Apex Legends Stärkste Nutzerbindung im März 2024 laut Newzoo

Quelle: GamesIndustry.biz (1), (2)

Weitere Meldungen zu PlayStation 5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren