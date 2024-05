Naughty Dog: Nächstes Spiel könnte „Wahrnehmung des Mainstreams“ neu definieren

Sony hat heute ein Interview mit Neil Druckmann veröffentlicht. Hier beschreibt Naughty Dogs Oberhaupt, wie sich das Spielerlebnis und die kreative Branche im nächsten Jahrzehnt verändert.

Das „vielleicht aufregendste“ Projekt

Erst einmal teilt Druckmann mit: „Ich hatte das Glück, an mehreren Traumprojekten zu arbeiten und freue mich derzeit auf ein neues Projekt, das vielleicht das aufregendste bisher ist.“

Nachfolgend spricht der Visionär von einer „wachsenden Wertschätzung für Spiele“, die sich auf alle Altersgruppen bezieht. Zu seiner Jugendzeit sei das noch anders gewesen. Dieser Wandel wird laut ihm durch die „The Last of Us“-Adaption als Serie unterstrichen. Damit hoffte er, „die Kluft zwischen Gamern und Nicht-Gamern“ zu überbrücken.

„Der Erfolg der Serie hat das Gaming ins Rampenlicht gerückt und die reichhaltigen, immersiven Erfahrungen aufgezeigt, die es bietet. Diese Sichtbarkeit begeistert mich nicht nur für unser aktuelles Projekt, sondern auch für das breitere Potenzial von Spielen, ein globales Publikum zu fesseln“, sagt Druckmann über die Serie.

Der nächste Satz ist besonders spannend. Hier geht es um Druckmanns nächstes Projekt, das revolutionär werden könnte.

Ich bin gespannt, wie dieses neue Spiel ankommt, vor allem nach dem Erfolg von The Last of Us, da es die Wahrnehmung des Mainstreams von Spielen neu definieren könnte. Neil Druckmann über sein nächstes Projekt

Neue kreative Wege dank Sonys Vertrauen

Darüber hinaus erklärt der Studio-Chef, wie wichtig Innovationen sind: „Man muss Risiken eingehen, um neue Ideen zu finden, die das Publikum ansprechen, und obwohl Uncharted ein großer Erfolg war, war es für unser Studio wichtig, mit einer neuen Franchise wie The Last of Us wieder innovativ zu sein.“

Im Anschluss bedankt er sich bei Sony Interactive Entertainment für das entgegengebrachte Vertrauen. Die Philosophie des Unternehmens ermögliche dem Studio, neue Ideen zu verfolgen und demnach neue kreative Wege gehen zu können.

Kunst erfordert Risiko; man kann nicht perfekt planen und vorhersagen, wie erfolgreich sie sein wird.

Viele Spiele von Druckmann sind allerdings nicht mehr zu erwarten:

Im Februar dieses Jahres war von einem „großen und ehrgeizigen Titel“ die Rede. Wann wir davon etwas sehen könnten, ist ungewiss. Möglicherweise ist es auf dem nächsten PlayStation Showcase so weit, der Gerüchten zufolge bald stattfinden könnte.

