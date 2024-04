Naughty Dog: Woran arbeiten die The Last of Us-Macher? Leaker liefert einen Hinweis

Nach wie vor hüllen sich die Entwickler von Naughty Dog bezüglich ihres nächsten Projekts in Schweigen. Laut dem Leaker "Silknigth" soll es sich bei diesem zumindest nicht um "The Last of Us: Part 3" handeln.

Nach wie vor rätselt die Community darüber, an welchen Titeln die „The Last of Us“- und „Uncharted“-Macher von Naughty Dog aktuell arbeiten.

Zuletzt wussten wir lediglich von einem Multiplayer-Projekt in der Welt von „The Last of Us“, das im vergangenen Dezember offiziell eingestellt wurde. Während sich Sony Interactive Entertainment und Naughty Dog weiter zurückhalten, möchte der Leaker „Silknigth“ bereits mehr wissen.

Wie dieser berichtet, soll sich „The Last of Us: Part 3“ derzeit nicht in der aktiven Entwicklung befinden. Stattdessen soll Naughty Dog aktuell an einer neuen Marke arbeiten. Weitere Details zu dieser konnte oder wollte der Leaker jedoch nicht nennen.

Naughty Dog spricht von einem ehrgeizigen Projekt

Auch die Verantwortlichen von Naughty Dog wollten bislang nicht konkret über ihr neues Projekt sprechen. In einem im Februar geführten Interview wies Naughty Dogs Neil Druckmann jedoch darauf hin, dass wir uns auf einen „großen und ehrgeizigen Titel“ freuen dürfen, über den zu gegebener Zeit gesprochen werden soll.

„Die Arbeit an diesem neuen Spiel ist wirklich ehrgeizig. Teile davon sind wirklich schwer. Aber ich habe mich wirklich dem Wissen hingegeben, dass es wirklich schwer sein wird, dem Wissen, dass es die Mitglieder des Teams stressen wird“, führte Druckmann diesbezüglich aus.

Gleichzeitig ist Druckmann laut eigenen Angaben froh, ein kreatives Team anführen und „dessen Ideen für das nächste große Projekt von Naughty Dog berücksichtigen zu können.“

Erscheint das Remaster von The Last of Us: Part 2 2024 für den PC?

Ein weiteres Thema, auf das „Silknigth“ auf Nachfrage eines Nutzers auf X (ehemals Twitter) einging, ist das im Januar für die PS5 veröffentlichte Remaster zu „The Last of Us: Part 2“. Nachdem „Silknigth“ bereits im März davon sprach, dass die Neuauflage für den PC erscheinen wird, grenzte er den Releaesezeitraum nun grob ein.

Laut „Silknigth“ können wir im Laufe des Jahres mit der PC-Umsetzung von „The Last of Us: Part 2 Remastered“ rechnen. Im letzten Monat wies der Leaker darauf hin, dass die entsprechende Ankündigung im April erfolgt. Sollte „Silknigth“ mit seinen Aussagen richtig liegen, könnten wir in den nächsten Wochen mehr erfahren.

Allerdings müssen wir abschließend darauf hinweisen, dass der Leaker mit seinen Angaben in der Vergangenheit zwar durchaus Treffer landete, hin und wieder jedoch auch einmal daneben lag.

Genießt seine Aussagen vorerst also mit der nötigen Vorsicht.

Horizon 3 will take a bit longer to be revealed, and TLOU3 is not Naughty Dog's active project.



Naughty Dog's game is a new IP. https://t.co/kSvqqHVzjt — Silknigth (@Silknigth) April 4, 2024

