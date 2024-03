The Last of Us Part 2 Remastered: Laut Leaker der nächste PC-Port – Ankündigung in Kürze?

The Last of Us Part 2 Remastered:

Vor wenigen Tagen kündigte Sony Interactive Entertainment "Ghost of Tsushima" offiziell für den PC an. Aktuellen Gerüchten wird schon in wenigen Wochen eine weitere PC-Ankündigung der PlayStation Studios erfolgen.

Nach der Bestätigung, dass weitere Titel der PlayStation Studios für den PC erscheinen, kündigte Sony Interactive Entertainment kürzlich die nächste Portierung an.

Die Rede ist vom Samurai-Abenteuer „Ghost of Tsushima“ aus dem Hause Sucker Punch. Schenken wir aktuellen Berichten Glauben, dann steht die nächste Ankündigung der PlayStation Studios bereits in den Startlöchern. Die Rede ist vom Anfang 2024 für die PS5 veröffentlichten „The Last of Us: Part 2 Remastered“.

Laut den Angaben des Leakers „Silknigth“ erfolgt die offizielle Ankündigung von „The Last of Us: Part 2 Remastered“ für den PC im Laufe des Monats April.

Weiter heißt es, dass zwischen der Ankündigung des PC-Ports und dessen Release dieses Mal mehr Zeit vergehen soll. Was das Ganze in der Praxis bedeutet, bleibt abzuwarten.

Was hat das Remaster zu bieten?

„Das nächste PC-Spiel von Sony ist The Last Of Us Part 2 Remastered. Seine Ankündigung wird für nächsten Monat erwartet, obwohl das genaue Datum unbekannt ist. Es wird eine länger als übliche Zeitspanne zwischen dem Ankündigungsdatum und dem Veröffentlichungstag geben“, so „Silknigth“.

Für die Glaubwürdigkeit des Leakers spricht die Tatsache, dass „Silknigth“ kürzlich bereits die Ankündigung von „Ghost of Tsushima“ für den PC korrekt vorhersagte. „The Last of Us: Part 2 Remastered“ bringt zum einen die Kampagne des 2020 veröffentlichten Naughty Dog-Hits in einer technisch aufpolierten Fassung zurück.

Zu den technischen Verbesserungen gehören die Unterstützung einer 4K-Auflösung, überarbeitete Texturen oder ganz neue grafische Effekte.

Darüber hinaus befinden sich neue Inhalte an Bord. Darunter die sogenannten „Lost Levels“. Ebenfalls neu ist der „No Return“ genannte Roguelike-Modus. Hier schlüpft ihr in die Rolle bekannter Charaktere aus dem „The Last of Us“-Universum und wagt euch an unterschiedliche Missionen und Herausforderungen.

Indem ihr diese erfolgreich abschließt, schaltet ihr Belohnungen wie Ausrüstung, exklusive Skins oder neue Fähigkeiten frei. Für zusätzliche Abwechslung und Langzeitmotivation sorgen wöchentliche Herausforderungen.

Wer „The Last of Us: Part 2“ bereits für die PS4 sein Eigen nennen sollte, kann das Ende Januar veröffentlichte PS5-Remaster in Form eines zehn Euro teuren Upgrades erwerben.

Sony's upcoming PC game is The Last Of Us Part 2 Remastered. Its announcement is expected next month, although the exact date is unknown. There will be a longer-than-usual period between the announcement date and the release day.#TheLastofUs — Silknigth (@Silknigth) March 11, 2024

