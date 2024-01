The Last of Us Part 2 Remastered: Upgrade-Option von Naughty Dog erklärt

The Last of Us Part 2 Remastered:

"The Last of Us Part 2 Remastered" steht kurz vor der Veröffentlichung. Besitzer des Originals können kostenpflichtig auf die PS5-Version umsteigen. Ergänzende Informationen dazu liefert ein aktueller Naughty-Dog-Tweet.

Der in “The Last of Us Part 2 Remastered” enthaltene “No Return”-Modus wird ziemlich stressig, wie wir in dieser Woche berichteten. Für den Umstieg von der PS4- auf die PS5-Version gilt das offenbar nicht.

Schon im Zuge der Ankündigung der PS5-Neuauflage gaben Sony und der zuständige Entwickler Naughty Dog bekannt, dass Besitzer der 2020 veröffentlichten PS4-Version von einem kostenpflichtigen Upgrade profitieren.

So funktioniert der Umstieg auf die PS5-Version

Kurz vor dem Launch der überarbeiteten und erweiterten Version von “The Last of Us Part 2” gab Naughty Dog auf Twitter ergänzende Informationen zum Upgrade preis. Der Umstieg gestaltet sich demnach recht simpel.

Demnach müssen Spieler lediglich den PlayStation Store aufsuchen, wo die Upgrade-Option angeboten wird. Besitzer der PS4-Disk-Version sollen darauf achten, dass sich die PS4-Disk von “The Last of Part 2 Remastered” in der PS5 befindet.

“Geht einfach in den PS Store, sobald das Spiel am 19. Januar auf den Markt kommt, um es zu aktualisieren“, so Naughty Dog im Wortlaut. “Besitzer von PS4-Disk-Versionen müssen diese in ihre PS5 mit Disk-Laufwerk einlegen, um die digitale Version herunterladen und spielen zu können.

Zu beachten ist: Upgrades für Disk-Versionen von “The Last of Us Part 2” sind nur möglich, wenn Spieler eine PlayStation 5 mit einem Disk-Laufwerk besitzen. Wenn Spieler die digitale Version von “The Last of us Part 2” anschließend auf der PS5 spielen möchten, müssen sie ihre PS4-Disk-Version in die PS5-Konsole einlegen.

Kostenlos ist die Upgrade-Option wie erwähnt nicht: Vielmehr zahlen Spieler zehn Dollar bzw. voraussichtlich zehn Euro, sparen am Ende allerdings rund 40 Euro. Denn der Preis des für die PS5 fit gemachten Sequels liegt bei 49,99 Euro.

Naughty Dog weist darauf hin, dass der Upgrade-Preis von Land zu Land unterschiedlich sein kann.

Mehr Geld kann in die W.L.F.-Edition investiert werden:

Anders lief es beim Remake von „The Last of Us“, bei dem sich Sony gegen einen Upgrade-Pfad entschied und betonte, dass es sich um ein völlig neues Spiel handelt.

Das bietet das Remaster von The Last of Us Part 2

Käufer der aktualisierten Version profitieren nicht nur von den Vorteilen, die mit den Features der PS5 möglich wurden. Ebenfalls sind in „The Last of Us Part 2 Remastered“ neue Inhalte dabei. Zusammenfassend genannt werden können die folgenden Neuerungen:

Grafische Verbesserungen

Freier Gitarren-Modus

Neue Outfits

DualSense-Features

Lost Levels

No Return

Bei den Lost Levels handelt es sich um Spielabschnitte, die während der ursprünglichen Entwicklung von “The Last of Us Part 2” herausgeschnitten wurden. “No Return” wiederum ist ein Roguelike-Überlebensmodus, in dem sich Spieler mit zahlreichen Feinden auseinandersetzen müssen.

Weitergehende Informationen zu den Spielmodi sind in den nachfolgend verlinkten Artikeln zusammengefasst:

“The Last of Us Part 2 Remastered“ kommt am 19. Januar 2024 für die PS5 auf den Markt. Ob und wann mit einem weiteren Teil gerechnet werden kann, ist offen. Nachdem die Entwicklung von “The Last of Us Online” gestoppt wurde, steht zumindest fest, dass Naughty Dog an mehreren Singleplayer-Erfahrungen arbeitet.

