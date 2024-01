The Last of Us Part 2 Remastered: No Return-Modus wird verdammt stressig

The Last of Us Part 2 Remastered:

"The Last of Us Part 2" erscheint in Kürze als Remaster-Version. Neu in der überarbeiteten PS5-Fassung ist der "No Return"-Modus, der den Stresspegel der Spieler offenbar ordentlich in die Höhe treibt.

"The Last of Us Part 2 Remastered" lässt den Naughty-Dog-Titel mit neuen Qualitäten spielen.

Mit “The Last of Us 2 Remastered” veröffentlichen Sony und Naughty Dog in zwei Wochen die PS5-Neuauflage eines Spiels, das vor dreieinhalb Jahren für die PS4 auf den Markt gebracht wurde.

Enthalten sind Verbesserungen, die sich die Vorteile der PS5 zunutze machen, sowie zusätzliche Inhalte. Als Beispiel können die „Lost Levels“ genannt werden, die während der Entwicklung herausgeschnittene Spielbschnitte zurückbringen

Obendrauf gibt es den neuen Roguelike-Survival-Modus namens “No Return”, der es offenbar in sich hat. Sogar die Entwickler von “The Last of Us 2 Remastered” sehen darin eine ziemlich knackige Herausforderung.

Es wird stressiger als erwartet

Im neuen Jahr äußerte sich Del Walker, ein leitender Charakterkünstler bei Naughty Dog, auf Twitter zur herausfordernden Natur von “No Return” und betonte, dass dieser Modus definitiv nichts für Zartbesaitete sei.

„Ich glaube nicht, dass ihr darauf vorbereitet seid, wie STRESSIG der Überlebensmodus von The Last of Us Part 2 Remastered ist“, schrieb Walker. „Für schwache Herzen nicht zu empfehlen.“

I don't think you guys are ready for just how STRESSFUL the survive mode is for our #TLOU2remastered title. Not recommended for weak hearts https://t.co/g3G5pM3SFR — Del Walker 🇵🇸 (@TheCartelDel) January 4, 2024

Zuvor wurde berichtet, dass „No Return“ zehn unterschiedliche spielbare Figuren in den Kampf schicken wird. Mit ihnen gilt es, an zwölf einzigartigen Orten gegen Horden von Gegnern anzutreten.

Das Hauptziel von „No Return“ besteht darin, möglichst lange zu überleben, während sich Spieler durch verschiedene zufällige Begegnungen mit unterschiedlichen Feinden und Schauplätzen aus dem Hauptspiel „The Last of Us Part 2“ kämpfen. Jeder Durchgang endet schließlich in einem spannenden Bosskampf.

„The Last of Us Part 2 Remastered“ nutzt die Funktionen und Möglichkeiten der PS5. Dazu gehören eine 4K-Auflösung und deutlich verkürzte Ladezeiten. Zusätzlich profitieren Spieler vom haptischen Feedback des DualSense-Controllers sowie von den Trigger-Funktionen.

Die Veröffentlichung der PS5-Neuauflage erfolgt am 19. Januar 2024. Besitzer der bereits erschienenen Version aus dem Jahr 2020 haben die Möglichkeit, für einen geringen Aufpreis von zehn Euro ein Upgrade durchzuführen.

