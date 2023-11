The Last of Us Part 2 Remastered: PS5-Spiel kommt mit Upgrade-Option

The Last of Us Part 2 Remastered:

“The Last of Us Part 2 Remastered” erobert im kommenden Jahr PS5-Konsolen. Spieler, die bereits das Original besitzen, müssen diesmal nicht den Vollpreis bezahlen. Sie profitieren von einem Upgrade-Angebot.

Nach einer Reihe von Leaks haben Sony und Naughty Dog in der vergangenen Nacht “The Last of Us Part 2 Remastered” offiziell gemacht. Die für die PS5 neu aufgelegte Version des zweiten Abenteuers von Ellie und Joel kommt im Januar in den Handel.

Ursprünglich veröffentlicht wurde das Sequel Mitte 2020 für die PS4, wenige Monate vor dem Launch der aktuellen Sony-Konsole. Das heißt, viele Spieler sind noch gar nicht allzu lange im Besitz des Titels und dürften wenig motiviert sein, für das Remaster von “The Last of Us 2” den Vollpreis zu bezahlen. Allerdings hält Sony diesmal ein faires Angebot bereit.

Upgrade für zehn Euro möglich

Im Zuge der Remaster-Ankündigung gaben Sony und Naughty Dog bekannt, dass die PS5-Version von “The Last of Us Part 2” einen Upgrade-Pfad anbieten wird.

Anstelle einer vollständigen Neuanschaffung besteht für Besitzer der PS4-Version demnach die Möglichkeit, den Titel zum Preis von zehn Euro auf die Remaster-Version hochzustufen.

Und auch der Fortschritt geht nicht verloren: Spieler, die “The Last of Us Part 2” auf der PS4 begonnen haben und mit der neuen PS5-Version beenden möchten, können den Speicherstand aus dem Originalspiel importieren.

Beim Remake von “The Last of Us” verzichtete Sony auf den Upgrade-Pfad. Der Publisher verwies darauf, dass es sich um ein komplett neues Spiel handelt. “Es ist keine Neuauflage oder eine Portierung einer vorherigen Version von The Last of Us”, so das Unternehmen damals.

„The Last of Us Part 2 Remastered“ muss nicht zum Vollpreis gekauft werden, sofern Spieler das Original besitzen.

Zu beachten ist: Upgrades für Disk-Kopien der PS4-Version von „The Last of Us Part 2“ sind nur möglich, wenn Spieler eine PS5-Konsole mit einem Disk-Laufwerk besitzen. Inhaber von PS4-Disks müssen diese jedes Mal in die PS5-Konsole einlegen, wenn sie die digitale PS5-Version herunterladen oder spielen möchten.

4K-Auflösung und weitere Verbesserungen

Mit “The Last of Us Part 2 Remastered” versprechen Naughty Dog und Sony ein bedeutendes visuelles Upgrade mit verbesserten Grafiken. Dies beinhaltet die Option für eine native 4K-Auflösung im Fidelity-Modus oder hochskaliertes 1440p bis 4K im Performance-Modus. Zusätzlich gibt es eine Funktion für entsperrte Bildraten für Fernseher mit VRR-Unterstützung.

Des Weiteren bietet die remasterte Version von “The Last of Us Part 2” eine erhöhte Texturauflösung und verbesserte Level-of-Detail-Distanzen, sodass sich Spieler noch weiter in die Welt des Naughty-Dog-Abenteuers hineinziehen lassen können. Die Schattenqualität und Animationssamplingrate wurden ebenfalls verbessert. Und natürlich profitieren Spieler von den DualSense-Funktionen.

“The Last of Us Part 2 Remastered“ kommt am 19. Januar 2024 für die PS5 auf den Markt. Den dazugehörigen Trailer könnt ihr euch schon heute anschauen:

