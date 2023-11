The Last of Us Part 2: Remaster-Fassung für PS5 angekündigt

The Last of Us Part 2:

Der Sony-Blockbuster "The Last of Us Part 2" erhält endlich eine PS5-Version mit zahlreichen Neuerungen und Verbesserungen. Sony hat die Details offiziell enthüllt.

In der vergangenen Nacht haben Sony Interactive Entertainment und Naughty Dog „The Last of Us Part 2 Remastered“ offiziell für die PlayStation 5 angekündigt. Die Veröffentlichung wird bereits am 19. Januar 2024 in zwei unterschiedlichen Versionen erfolgen: Der Standard und der WLF Edition.

Roguelike, Gitarrenmodus und mehr

Doch kommen wir jetzt zu der Remaster-Fassung an sich. Was hat das Remaster, was die originale PlayStation 4-Version nicht hat?

Unter anderem fügt Naughty Dog den Roguelike-Modus „No Return“ hinzu, der euch eine ganz neue Herausforderung erleben lässt. Mehrere spielbare Charaktere mit eigenen Fähigkeiten, zufällig generierte Gegner und somit stets unterschiedliche Durchläufe. Die Kämpfe bieten euch abwechslungsreiche Belohnungen, mit denen ihr euren Charakter individuell ausrüsten könnt. Schaltet weitere Charaktere, Skins und mehr frei, indem ihr Fortschritt in diesem Spielmodus macht. Ihr könnt eure eigenen Runs anpassen und euch im Daily Run auf einer Rangliste verewigen.

Im Weiteren bestätigt Naughty Dog ein freies Spiel für die Gitarristen unter euch. Nachdem die Spieler davon begeistert waren, dass man im Rahmen der Handlung Gitarre spielen kann, bekommen sie einen eigenen Modus spendiert. In diesem kann man mehrere Instrumente freischalten, Audioeffektpedale verwenden und in die Rolle mehrerer Charaktere an verschiedenen Schauplätzen schlüpfen.

Allerdings ist dies noch nicht alles. Die Entwickler haben auch Lost Levels in die Remaster-Fassung integriert, die ursprünglich aus dem Spiel geschnitten wurden und dieses Mal in ihrer rohen Fassung gespielt werden können. Dies wird alles mit Entwicklerkommentaren unterlegt, die einen tieferen Einblick hinter die Kulissen der Entwickler geben sollen. Zudem hat man Kommentare des Director zu den Zwischensequenzen hinzugefügt. Dadurch kann man von Neil Druckmann, Narrative Lead Halley Gross sowie den Schauspielern Troy Baker, Ashley Johnson und Laura Bailey erfahren, wie sie die Geschichte zum Leben erweckt haben.

Auch grafisch ein Upgrade

In technischer Hinsicht wird eine verbesserte Grafik versprochen. Im Qualitätsmodus kann man in nativen 4K die Geschichte genießen, während im Leistungsmodus 1440p mit einem 4K-Upscaling geboten werden. Auf Fernsehern, die VRR unterstützen, steht auch eine komplett uneingeschränkte Framerate zur Verfügung. Höher aufgelöste Texturen, höhere Detailweite, eine verbesserte Schattenqualität. Animation-Sampling-Rate und mehr werden die Welt von „The Last of Us Part 2“ noch lebendiger machen. Selbstverständlich werden die Ladezeiten verbessert und auch das haptische Feedback sowie die adaptiven Triggers des DualSense genutzt.

Und als hätte „The Last of Us Part 2“ noch nicht genügend Zugänglichkeitsoptionen gehabt, erweitert Naughty Dog auch an dieser Front die Funktionen. Bescheibendes Audio und Sprache zu Vibrationen sind nur einige der neuen Funktionen, die eingebaut werden. Der Speedrun-Modus aus „The Last of Us Part 1“ wird ebenfalls hinzugefügt, sodass man zusätzliche Skins für Ellie, Abby und die Waffen freischalten kann. Der Fotomodus wird mit dynamischem Licht, Frame Forward und Gaze Direction erweitert, wobei auch neue Rahmen- und Logooptionen enthalten sein werden.

Hier ist abschließend der offizielle Ankündigungstrailer:

