The Last of Us Season 2: Termin für den Drehstart steht – Darstellerin für Abby gefunden?

Weiter geht es mit den Gerüchten um eine mögliche Darstellerin für die Rolle der Abby in "The Last of Us". Nachdem es Anfang September hieß, dass Shannon Berry in der TV-Serie in die Rolle von Abby schlüpfen könnte, wurde nun ein weiterer Name ins Gespräch gebracht.

Wie nicht anders zu erwarten war, werden Pedro Pascal und Bella Ramsey in der zweiten Staffel der TV-Serie von „The Last of Us“ in den Rollen von Joel und Ellie zurückkehren.

Ein Fragezeichen hingegen steht weiterhin hinter der Besetzung der Rolle von Abby. Nachdem uns Anfang September die unbestätigte Meldung erreichte, dass Abby von Shannon Berry verkörpert werden könnte, bringt die Gerüchteküche in diesen Tagen einen weiteren Namen ins Gespräch. Laut dem Entertainment-Reporter Jeff Sneider könnte die Wahl der Verantwortlichen auf Kaitlyn Dever gefallen sein.

Derzeit sollen hinter den Kulissen entsprechende Gespräche stattfinden. Unter Berufung auf mit der Sachlage vertraute Quellen berichtet Sneider, dass es vor allem Devers Performance im Horror-Drama „No One Will Save You“ gewesen sein soll, mit der die 26-jährige US-Amerikanerin auf sich aufmerksam machte.

Zu den weiteren Filmen, in denen Dever zuletzt zu sehen war, gehört „Booksmart“ aus dem Jahr 2019.

Der Drehstart erfolgt Anfang 2024

Von offizieller Seite wurden die Gerüchte um die mögliche Darstellerin für Abby bisher nicht kommentiert oder gar bestätigt. Allzu lange wird es aber wohl nicht mehr dauern, bis wir erfahren, welche Schauspielerin in die Rolle des Charakters schlüpfen wird, der in „The Last of Us: Part 2“ für reichlich Gesprächsstoff sorgte.

Denn nachdem vor ein paar Tagen bekannt gegeben wurde, dass die Dreharbeiten der zweiten Staffel von „The Last of Us“ Anfang 2024 starten werden, lieferte uns „Productionlist.com“ nun einen konkreten Termin. Wie es hier heißt, werden die Dreharbeiten am 7. Januar 2024 in der kanadischen Metropole Vancouver aufgenommen.

Daher dürften uns in den kommenden Wochen weitere Details zu den Darstellern der zweiten Season erreichen. Darunter auch die Bestätigung, welche Schauspielerin in der Rolle von Abby zu sehen sein wird.

Läuft im Rahmen der Produktion alles rund, dann wird die zweite Season von „The Last of Us“ ab Anfang 2025 auf HBO zu sehen sein.

