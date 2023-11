The Last of Us Online: Game Director äußert sich zum Status der Entwicklung

The Last of Us Online:

Während "The Last of Us" für die mitreißende Geschichte bekannt ist, gibt es Bemühungen, basierend auf der Marke einen eigenständigen Multiplayer-Titel zu veröffentlichen. Und es scheint, dass nach gegensätzlichen Gerüchten weiterhin daran gearbeitet wird.

Nachdem Sony unter der Leitung von Jim Ryan eine Initiative zugunsten von Live-Service-Spielen startete und dieser Ansatz zuletzt Risse bekam, stellt sich die Frage, wie es um Naughty Dogs “The Last of Us Online” steht.

Immerhin machten in den vergangenen Wochen Gerüchte die Runde, die das Ende der Produktion nahelegten. Eingestellt wurde das Multiplayer-Spiel aber offenbar nicht, wie ein Tweet des zuständigen Game Directors offenbart.

Game Director arbeitet noch immer “an diesem Spiel”

Zunächst widmete sich Vinit Agarwal in seinem Tweet dem kürzlich veröffentlichten “Super Mario Bros. Wonder”, mit dem er offensichtlich seinen Spaß hatte. Es ist der neuste Switch-Hit und kam im Oktober exklusiv für die Nintendo-Plattform auf den Markt.

“Ich habe es geschafft! Wow, das war hart, locker 300+ Marios tot dabei”, so Agarwal in seinem Tweet, der von einem entsprechenden Screenshot begleitet wird.

Noch bevor die Follower das Thema auf ein anderes Spiel lenken konnten, sorgte der Game Director von “The Last of Us Online” für ein kurzes Status-Update: “Und damit dieser Tweet in Frieden weiterleben kann… ja, ich arbeite immer noch an diesem Spiel.”

I did it! Wow that was hard, easily 300+ Marios dead in the process. And so this tweet can live on in peace… yes, I’m still working on that game. pic.twitter.com/a5Avx9Xl8H — Vinit Agarwal (@vinixkun) November 4, 2023

Mit “diesem Spiel” ist natürlich das Online-Spinoff von “The Last of Us” gemeint, zu dem es in den letzten Monaten eher Berichte gab, die wenig hoffnungsvoll stimmten.

Entsprechend wurde die Aussage von Agarwal honoriert: “Noch bevor ich deinen Tweet zu Ende gelesen hatte, stellte ich mir die Frage, ob er noch an The Last of Us online arbeitet? Es freut mich zu hören, dass dies tatsächlich der Fall ist”, so ein Follower.

Gerüchte über Einstellung des Spiels kamen auf

Mitte Oktober kamen Berichte auf, in denen von einer Einstellung von “The Last of Us Online” die Rede war. So behauptete ein vermeintlicher Insider, dass Naughty Dog mit dem Zustand nicht zufrieden sei und die Idee aufkam, die Multiplayer-Gefechte ein Teil von “The Last of Us: Part 3” werden zu lassen, anstatt sie als einen separaten Titel herauszubringen.

Dass Agarwal noch immer am Spiel arbeitet, kann natürlich auch bedeuten, dass er damit eine entsprechende Komponente von “The Last of Us: Part 3” meint. In seinem Profil verweist der Game Director lediglich auf ein “The Last of Us Online-Project”.

Weiterhin oben angeheftet ist jedoch ein Tweet aus dem Jahr 2022, in dem Agarwal von einem eigenständigen Projekt spricht: “Die Co-Leitung des ersten eigenständigen Online-Erlebnisses, einer unserer größten Anstrengungen überhaupt, ist ein Traum. Ich kann es kaum erwarten, mehr von dem zu enthüllen, was dieses unglaubliche Team entwickelt!”

Das könnte euch ebenfalls zu The Last of Us interessieren:

Es ist unklar, wie viele Personen aktuell an “The Last of Us Online” arbeiten und wann mit einer Veröffentlichung gerechnet werden kann. Genaueres zum Status der Entwicklung werden wir erst erfahren, wenn Naughty Dog an die Öffentlichkeit tritt und die Situation klarstellt.

Weitere Meldungen zu The Last of Us.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren