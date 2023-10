The Last of Us Multiplayer: Wohl Lobbies mit 40 Spielern geplant

The Last of Us Multiplayer:

Jahrelang hat Naughty Dog an einem Multiplayer-Projekt zu „The Last of Us“ gearbeitet. Bis auf zwei Artworks gab es von offizieller Seite jedoch nichts zu sehen. Kein Trailer und auch keine nennenswerten Infos.

Release inzwischen fraglich

Demnach war es keine Überraschung, als Kotaku neulich berichtete: Die Entwicklung wurde quasi auf Eis gelegt, zumindest aber nicht komplett eingestellt. Ob das Live-Service-Spiel überhaupt noch auf den Markt kommt, ist gegenwärtig offen.

Jedenfalls haben wir nun ein weiteres Detail des Multiplayers ausfindig gemacht. So sind beziehungsweise waren laut des Lebenslaufs von Ian Blake 40-Spieler-Lobbies geplant. Das sind deutlich mehr Spieler als in „Factions“, dem Multiplayer-Modus von „The Last of Us“. Hier treten in einer Runde bis zu acht Spieler an.

Die Ambitionen waren so groß, dass sich Naughty Dog für ein eigenständiges Spiel statt nur einem Multiplayer-Modus entschied. Offensichtlich ein zu großes Vorhaben, da Naughty Dog zuletzt mehr als 25 Mitarbeiter entlassen hat. Zudem wurden viele Entwickler, die am Online-Titel arbeiteten, anderen Projekten zugeordnet.

Der vorher erwähnte Ian Blake, der als Associate Game Designer tätig war, hat das Entwicklerstudio im Juni verlassen. Über einen weiteren Weggang informierten wir letzte Woche: Anders Howard, der leitende Designer für Monetarisierung, verabschiedete sich mittlerweile ebenfalls.

Während hinter dem Multiplayer ein Fragezeichen steht, ist inzwischen ein „The Last of Us Part 2“-Remaster so gut wie sicher. Darauf gab es vor kurzem einen klaren Hinweis.

