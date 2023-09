The Last of Us: Bis zu 1.999 Dollar – Merchandise-Produkte vorgestellt

The Last of Us:

Für Fans von “The Last of Us” wurden weitere Merchandise-Produkte angekündigt, darunter Klamotten, ein Rucksack und ein Schreibset. Teuerster Fanartikel ist allerdings eine neue Statue, die Ellie und Joel in den Fokus rückt - wahlweise mit Axt.

Der gestrige “The Last of Us Day” wurde nicht für Neuigkeiten rund um kommende Spiele und TV-Produktionen genutzt. Schon in den Stunden zuvor versuchte Naughty Dog, die Erwartungen der Fans zu bremsen.

Allerdings kam es zur Vorstellung neuer Merchandise-Produkte, mit denen sich Spieler unter anderem einkleiden können. Mit dabei ist ein 34,99 Euro kostendes T-Shirt, auf dem mehrere Bilder abgedruckt sind, die sich zu Ellies Gesicht aus “The Last of Us Part 2” zusammenfügen.

Vorgestellt wurde ebenfalls ein hellgrauer Kapuzenpullover, der mit Farnblättern an den Ärmeln und einer floralen Darstellung des Logos von “The Last of Us Part 2” auf der Brust dekoriert wurde. Für dieses Kleidungsstück werden 81 Euro fällig.

Notizbuch-Set und Rucksack im TLoU2-Design

Ergänzt werden die Klamotten von einem Deluxe-Schreibset, das in Zusammenarbeit mit Naughty Dog entstand. Es wurde entworfen, “um die Essenz des Spieluniversums einzufangen”.

Das Set setzt sich aus Stiften, Notizbüchern, Aufklebern und Gitarrenzubehör in Form von Plektren zusammen. Für 99,95 Euro können Fans zuschlagen.

Ebenfalls vorgestellt wurden eine Replik von Ellies Rucksack (82,99 Euro), ein Plüsch-Schlüsselanhänger (13 Euro) und ein Piloten-Pin (9 Euro). Diese drei Komponenten können zum Preis von 94,99 Euro wahlweise als Gesamtpaket gekauft werden.

Ein Poster (25 Euro) und ein Camp-Hut (13,99 Euro) runden die neuen Merchandise-Veröffentlichungen ab. Die Bereitstellung soll teils im Oktober, teils im Herbst erfolgen.

Weitere Informationen sind auf dem PlayStation Blog zusammengefasst. Vorbestellungen werden über PlayStation Gear angenommen.

Ellie- und Joel-Statue ab 1.699 US-Dollar

Während die vorgestellten Merchandise-Produkte in einem überschaubaren Preisbereich sind, muss für eine weitere Ankündigung tiefer in die Tasche gegriffen werden.

So können Fans eine recht ansehnliche Joel & Ellie-Statue mit mehreren austauschbaren Teilen vorbestellen. Sie kostet 1.699 US-Dollar in der Standardversion und 1.999 US-Dollar in der Deluxe Edition.

Käufer der Deluxe Edition erhalten eine zusätzliche Axt für Joel. Die Statue bringt es auf eine Höhe von 73 Zentimeter und kann in beiden Versionen vorbestellt werden.

Wie es mit der “The Last of Us”-Reihe weitergeht, ist offen. Ein dritter Teil wurde zumindest angedeutet. Im Fall der gleichnamigen TV-Serie können sich Fans hingegen fest auf mindestens eine weitere Staffel einstellen.

