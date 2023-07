The Last of Us Staffel 2: Ursprüngliche Veröffentlichung 2025 könnte noch eingehalten werden

The Last of Us Staffel 2:

Die Arbeiten an der zweiten Staffel von „The Last of Us“ kamen kürzlich wegen des Autorenstreiks zum Erliegen. Laut dem Co-Showrunner Craig Mazin sei das Team "eigentlich schon ziemlich weit" und man arbeite daran, den ursprünglichen Veröffentlichungszeitraum in 2025 einzuhalten.

In einem Interview sprach Francesca Orsi, Head of Drama bei dem Netzwerk HBO, kürzlich darüber, dass die zweite Staffel des Serien-Hits „The Last of Us“ eigentlich für eine Veröffentlichung in 2025 geplant sei. Wegen des Autorenstreiks der WGA (The Writers Guild of America) sei jedoch noch nicht sicher, dass die Show den geplanten Veröffentlichungszeitraum auch einhalten könne.

Wie der Co-Showrunner Craig Mazin kürzlich erklärte, sei das Team bei der nächsten Staffel „eigentlich schon ziemlich weit“. Wenn die Streiks nicht noch viel länger andauern, könnte die zweite Season von „The Last of Us“ ihren geplanten Zeitraum noch einhalten.

Drehplan wurde bislang nicht sehr beeinträchtigt

Der Co-Schöpfer der HBO-Serie, Craig Mazin, sprach kürzlich in einem Interview mit Deadline über die beliebte Show. Dabei verriet er, dass die erste Folge der neuen Staffel kurz vor dem Autorenstreik geschrieben wurde. Das Kreativteam würde zudem bereits wissen, wie die ganze zweite Staffel ablaufen wird. Während des Autorenstreiks hätte Mazin die kommende Season zudem „im Kopf geschrieben“ und Einzelheiten mental vorgeplant, damit er schnell loslegen kann, sobald eine Einigung zwischen den Gewerkschaften und den Studios erzielt wird.

Mazin erklärte, dass er das ursprünglich Zeitfenster für die zweite Staffel von „The Last of Us“ gerne einhalten würde. Er hält das Unterfangen noch immer für möglich, sollte der Streik nicht mehr allzu lange andauern. Der Drehplan wurde bislang auch noch nicht sehr beeinträchtigt, da die Crew die Produktion auf das Wetter abstimmen muss.

„Wenn die Streiks noch länger andauern, müssen wir zwangsläufig verschieben, und das tut uns weh, und es tut dem Publikum weh, und es tut HBO weh“, so Mazin in dem Interview. „Wir alle, jeder will wieder an die Arbeit gehen. Ich glaube, jeder, der tatsächlich die Arbeit macht, einschließlich der Leute vom Sender, die mit uns vor Ort sind, ich glaube, jeder will einfach nur eine Lösung finden. Also drücken wir die Daumen.“

