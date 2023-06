The Last of Us: Wir feuern gewalttätige Figuren an, wenn ihr ihre Ziele gutheißen, so Mazin

The Last of Us:

Auch einige Zeit nach dem Release von „The Last of Us“ ist die Diskussion um das kontroverse Ende durch die Serienadaption erneut hochgekocht. Der Co-Showrunner Craig Mazin meint, dass es in unserer Natur läge, „gewalttätige Menschen anzufeuern, die gewalttätige Dinge tun, wenn wir ihre Ziele gutheißen“.

Jahre nach dem ursprünglichen Release von „The Last of Us“ ist die Diskussion um das kontroverse Ende des ersten Spiels dank der Serienadaption von HBO wieder ein Thema. In einem Interview mit Josh Horowitz für den Podcast „Happy Sad Confused“ lobte der Co-Showrunner Craig Mazin seinen Kollegen, den „The Last of Us“-Schöpfer Neil Druckmann. Dieser würde die Leute mit seiner Geschichte dazu zwingen, darüber nachzudenken, ob Joels Entscheidung richtig oder falsch war.

Spoilerwarnung: Wer das Ende des Spiels „The Last of Us“ oder die dazugehörige Serie nicht kennt und nicht wissen will, was am Ende geschieht, sollte nun nicht weiterlesen!

Joels Entscheidung sei zwar erschreckend, die meisten Leute würden es aber gutheißen

„The Last of Us“ spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der die Menschheit von dem Cordyceps-Pilz befallen wurde. Joel begleitet Ellie aus der Quarantänezone auf eine Reise, um ein Heilmittel zu finden. Am Ende erfährt Joel, dass die Ärzte mit Hilfe von Ellie zwar eine Heilung herstellen können, das junge Mädchen würde dabei jedoch den Tod finden. Daraufhin will Joel Ellie aus der Einrichtung befreien und bringt die gesamte Belegschaft um.

„Oh, wir feuern gewalttätige Menschen an, damit sie gewalttätige Dinge tun, wenn wir ihre Ziele gutheißen“, meint Craig Mazin in dem Podcast. „Und ich denke, dass viele Leute – und das ist eine großartige Debatte, die seit der Veröffentlichung des Spiels geführt wird und der Grund, warum es so ein großartiges Ende ist – dass viele Leute das Gefühl haben, dass Joel das tut, was sie auch tun würden. Dass sie das Gleiche tun würden, wenn ihr Kind in dieser Situation wäre, und dass insbesondere viele Eltern so denken, was verständlich ist.“

Der Showrunner meint weiter, dass Joels Tat zwar „ziemlich schockierend“ und „erschreckend“ sei, viele Zuschauer sie aber vermutlich trotzdem gutheißen würden. „Wenn man ein Kind hat, kann die Tiefe, die Irrationalität der Verbindung zu ihm gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Also, ja, er kommt an diesen Punkt und tut etwas, das ziemlich schockierend und in gewisser Weise erschreckend ist, und ich vermute, die meisten Leute sagten: Gut.“

