The Last of Us: Joel wäre fast von einem anderen Hollywoodstar gespielt worden

In der Serien-Adaption von Naughty Dogs „The Last of Us“ kennen die Fans Pedro Pascal als Joel, der mit Ellie durch die postapokalyptischen Lande zieht. Wie der Co-Showrunner der Serie, Craig Mazin, nun verriet, hatte man erst einen anderen Hollywood-Superstar für die Rolle im Auge.

Pedro Pascal ist für viele Fans von „The Last of Us“ schon zu einem Synonym seiner Serien-Rolle Joel geworden. Joel wird von dem Trauma des Todes seiner eigenen Tochter gequält, während er dem jungen Mädchen Ellie helfen muss, aus der Quarantänezone nach dem Ausbruch der Cordyceps-Seuche zu entkommen.

Pedro Pascal, der Joel verkörpert, und Bella Ramsey, die Ellie spielt, wurden dabei oft für ihre Chemie gelobt. Doch während Pascal schon lange auf der Wunschliste der Verantwortlichen der Serie stand, hatte man auch mit dem Hollywoodstar Matthew McConaughey über die Hauptrolle gesprochen.

Verantwortliche dachten, Pedro Pascal sei für das Projekt nicht verfügbar

Vor dem Start von „The Last of Us“ gab es Gerüchte, dass Matthew McConaughey in der Serie mitspielen sollte, genau wie sein „True Detective“-Co-Star Mahershala Ali, der die Hauptrolle in dem kommenden „Blade“-Reboot übernehmen wird. In einem Interview mit Josh Horowitz für den Podcast „Happy Sad Confused“ verriet der Co-Showrunner der Serie, Craig Mazin, dass zumindest an den Gerüchten um Matthew McConaughey etwas Wahres dran ist.

„Ich habe eigentlich nie mit Mahershala gesprochen. Ich habe mit Matthew gesprochen“, so Mazin in dem Interview. „Ich würde nicht sagen, dass es etwas Ernstes war, es war eher so: Hey, hier ist etwas, worüber wir reden können.“ Allerdings stand Pedro Pascal von Anfang an auf der Wunschliste der Verantwortlichen, die jedoch davon ausgingen, dass der Schauspieler nicht zur Verfügung stehen würde. „Als wir ein wenig hin- und hergerissen waren, bekam ich einen Anruf von seinem Agenten, der sagte: Weißt du, er könnte tatsächlich verfügbar sein.“

Mazin schickte Pascal eine Kopie des Drehbuchs und traf ihn schon einen Tag später zu einem Online-Meeting, zu dem der Co-Showrunner erklärt, dass es „Liebe auf den ersten Blick“ war. „Ich bin mir sicher, dass es ein anderes Universum gibt, in ein anderer Schauspieler die Rolle erhalten hat“, so Mazin in dem Interview weiter. „Matthew McConaughey ist ein erstaunlicher Schauspieler. Ich bin sicher, es wäre großartig gewesen, aber es wäre anders gewesen. Und ich mag das, was wir gemacht haben.“

Quelle: IGN

