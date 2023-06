The Last of Us: Steven Spielberg lobte Serie in einem Brief an das Team

The Last of Us:

Anscheinend ist der legendäre Regisseur Steven Spielberg ein Fan der Serien-Adaption von „The Last of Us“. Mit einem Brief an das Team soll er „eine ganze Gruppe von Männern mittleren Alters zum kreischen“ gebracht haben, erzählte der Regisseur Peter Hoar.

Die erste Staffel der Serien-Adaption von Naughty Dogs postapokalyprischen Action-Drama „The Last of Us“ war nicht nur für das Netzwerk HBO ein voller Erfolg, sondern zog auch die Zuschauer weltweit in seinen Bann. Darunter war anscheinend auch Steven Spielberg.

Der legendäre Regisseur, unter anderem bekannt für die ersten vier Filme der „Indiana Jones“-Reihe, „Jurassic Park“ oder „Der Soldat James Ryan“, schrieb einen Brief an Craig Mazin, einen der Co-Showrunner der Serie. Mazin teilte den Brief mit einigen Leuten aus dem Team, die sich freuten, dass ihr Idol wusste, wer sie waren.

Regisseur teilt putzige Anekdote über Steven Spielberg

In der jüngsten Ausgabe der Interview-Reihe Director Roundtable von The Hollywood Reporter verriet Peter Hoar, einer der Regisseure der „The Last of Us“-Serie, dass Steven Spielberg dem Team einen Brief geschrieben hat. Dieser ging an den Co-Showrunner der Serie, Craig Mazin, der den Brief anschließend mit einigen Teammitgliedern teilte.

Peter Hoar war für die dritte Episode der ersten Staffel der Serie verantwortlich, die die Geschichte der Charaktere Bill, dargestellt von Nick Offerman, und Frank, gespielt von Murray Bartlett, erzählt. „Nun, ich habe ihn nicht direkt bekommen, aber [ein echter Spielberg-Brief] kam zu Craig Mazin, dem Autor meiner Episode von The Last of Us – dem Autor aller Episoden“, so Peter Hoar in dem Interview. „Er teilte ihn mit mir, Nick Offerman, Murray Bartlett und [Kameramann] Eben Bolter. Im Grunde fing eine ganze Gruppe von Männern mittleren Alters an zu kreischen, weil ihr Idol wusste, wer sie waren.“

Wie HBOs Head of Drama, Francesca Orsi, kürzlich ankündigte, war Staffel zwei von „The Last of Us“ eigentlich irgendwann für 2025 geplant. Jedoch kam in den letzten Wochen der Streik der Writers Guild of America dazwischen, so dass die Arbeiten an der Show derzeit pausieren müssen. Orsi gab an, dass die Co-Showrunner Craig Mazin und Neil Druckmann zwar schon Ideen für eine dritte Staffel der Show haben. Eine Garantie, dass es wirklich eine weitere Season von „The Last of Us“ geben wird, sei dies jedoch nicht.

