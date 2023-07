The Last of Us: Showrunner erwartet bei Staffel 2 Empörung der Fans

The Last of Us:

Auf die zweite Staffel der ungemein erfolgreichen Serien-Adaption von „The Last of Us“ müssen die Fans noch eine ganze Weile warten. HBO rechnete bereits vor dem derzeit laufenden Autorenstreik der WGA (The Writers Guild of America) frühestens in 2025 mit neuen Folgen.

In dieser Woche wurden die Nominierten der Emmys 2023 vorgestellt, bei denen „The Last of Us“ als einer der Favoriten ins Rennen geht. Entertainment Weekly hatte kürzlich die Gelegenheit, mit dem Co-Showrunner der Serie, Craig Mazin, über die Nominierungen und die kommende zweite Staffel zu sprechen. Mazin geht bei der zweiten Staffel schon von einem „Wutanfall“ der Fans aus.

Aufruhr fing schon bei den Casting-Entscheidungen an

„Ich werde nie sagen, dass in der Serie Dinge passieren werden, die im Spiel passiert sind. Man weiß nie, was wir tun werden“, so Mazin in dem Interview. „Aber ich werde sagen, dass es um das Abenteuer geht, die Reise ist der Punkt. Es gibt Dinge, die die Leute schockieren werden, Dinge, die im Spiel waren, und Dinge, die nicht im Spiel waren, und das ist in Ordnung. Solange sie zielgerichtet sind und nicht einfach nur schockieren sollen. Wir sind nicht daran interessiert, Angst in den sozialen Medien zu erzeugen. Wir wollen einfach die Geschichte so erzählen, wie sie unserer Meinung nach erzählt werden sollte.“

Trotzdem geht Mazin davon aus, dass auch in der zweiten Staffel nicht alle Fans glücklich gemacht werden. „Wird es einen Aufruhr geben? Ja, wahrscheinlich. Ich meine, das ist immer so. Das fängt schon beim Casting an. Wir wussten, dass wir genau die richtige Besetzung hatten, und es musste ein paar Monate lang durch die sozialen Medien gehen, bis sie [die Fans] sahen, was wir sahen. Das ist für mich der springende Punkt. Wir arbeiten nicht, um die Leute in den sozialen Medien glücklich zu machen oder sie nicht zu verärgern. Wir tun einfach das, was wir für richtig halten, und wir hoffen, dass die Leute mitkommen und es genießen.“

Weitere Meldungen zu „The Last of Us“:

„The Last of Us“ von Craig Mazin und Neil Druckmann wurde in insgesamt 24 Kategorien für einen Emmy nominiert. Unter anderem können sich einige Schauspieler der Serie Hoffnung auf eine Auszeichnung machen. Nominiert wurden unter anderem die beiden Hauptdarsteller Pedro Pascal und Bella Ramsey sowie weitere Gastschauspieler. Daneben gab es auch Nominierungen für das Casting, zeitgenössische Kostume, Regie oder auch die Bildbearbeitung.

Quelle: Entertainment Weekly, ComicBook

Weitere Meldungen zu The Last of Us, The Last of Us Serie.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren