The Last of Us: Gehört mit über 20 Nominierungen zu den Favoriten der Emmys 2023

In dieser Woche wurden die Nominierten für die aller Voraussicht nach Mitte September stattfindenden Emmys 2023 vorgestellt. Zu den großen Favoriten gehört dabei die HBO-Serie zu "The Last of Us", die für mehr als 20 Preise nominiert wurde.

"The Last of Us" entwickelte sich auch in der Welt der TV-Serien zu einem Erfolg.

Am gestrigen Mittwoch Abend wurden die diversen Nominierten für die Verleihung der Emmys 2023 vorgestellt. Als aussichtsreichster Kandidat geht dabei die Medien-Satire „Succession“ ins Rennen, die für 27 Preise nominiert wurde.

Doch auch die Verantwortlichen beziehungsweise die kreativen Köpfe hinter der HBO-Serie zu Naughty Dogs Kultreihe „The Last of Us“ dürfen sich aller Voraussicht nach auf mehrere Auszeichnungen freuen.

Wie sich der offiziellen Liste der Emmy 2023-Nominierten entnehmen lässt, steht die TV-Serie zu „The Last of Us“ dem Spitzenreiter „Succession“ hinsichtlich der möglichen Auszeichnungen in kaum etwas nach und wurde für 24 Preise nominiert.

In welchen Kategorien die TV-Serie von „The Last of Us“ einen Emmy abstauben kann, verrät euch die folgende Übersicht.

Emmys 2023: Die Nominierungen von The Last of Us

Herausragende Dramaserie

Hervorragender Hauptdarsteller in einer Dramaserie, Pedro Pascal

Herausragende Hauptdarstellerin in einer Dramaserie: Bella Ramsey

Hervorragender Gastschauspieler in einer Dramaserie: Murray Bartlett

Herausragender Gastschauspieler in einer Dramaserie: Lamar Johnson

Herausragender Gastschauspieler in einer Dramaserie: Nick Offerman

Herausragender Gastschauspieler in einer Dramaserie: Keivonn Montreal Woodard

Herausragende Gastschauspielerin in einer Dramaserie: Melanie Lynskey

Herausragende Gastschauspielerin in einer Dramaserie: Anna Torv

Herausragende Gastschauspielerin in einer Dramaserie: Storm Reid

Hervorragendes Produktionsdesign für ein narratives zeitgenössisches Programm

Hervorragendes Casting für eine Dramaserie

Herausragende zeitgenössische Kostüme für eine Serie

Hervorragende Regie für eine Dramaserie

Hervorragende Bildbearbeitung für eine Dramaserie

Hervorragendes zeitgenössisches Haarstyling

Hervorragendes Haupttiteldesign

Hervorragendes zeitgenössisches Make-up (nicht prothetisch)

Hervorragendes prothetisches Make-up

Hervorragendes Schreiben für eine Dramaserie

Hervorragende Musikkomposition für eine Serie (dramatische Originalpartitur)

Hervorragender Tonschnitt für eine Comedy- oder Dramaserie

Hervorragende Tonmischung für eine Comedy- oder Dramaserie

Hervorragende visuelle Spezialeffekte in einer Staffel oder einem Film

Wie viele Auszeichnungen sich die „The Last of Us“-Serie im Rahmen der diesjährigen Emmy-Verleihungen sichern wird, erfahren wir nach dem aktuellen Stand der Dinge am 18. September 2023. Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass der Termin der Emmys 2023 noch nicht in Stein gemeißelt ist, da ein Doppelstreik noch einmal zu einer Verschiebung des Termins führen könnte.

So streiken Drehbuchautoren in Hollywood bereits seit dem 2. Mai 2023. Zudem droht ein Streik von Schauspielerinnen und Schauspielern, die bessere Löhne und eine Regelung des Einsatzes von künstlicher Intelligenz bei der Produktion von Filmen und TV-Serien fordern. Derzeit befindet sich die Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA in entsprechenden Verhandlungen mit AMPTP, dem Verband der Filmstudios.

Sollte bis zum Ende der gesetzten Frist am heutigen Donnerstag Morgen, den 13. Juli 2023 um 9 Uhr unserer Zeit keine Lösung gefunden werden, soll der Streik der Schauspielerinnen und Schauspieler wie angekündigt vollzogen werden.

Eine Entwicklung, die sich auch auf den Termin der Emmys 2023 auswirken könnte.

