The Last of Us Part 3: Laufende Arbeiten am Nachfolger angedeutet?

In den vergangenen Monaten hielt sich hartnäckig das Gerücht, dass "The Last of Us: Part 3" zu den Titeln gehört, an denen bei Naughty Dog aktuell gearbeitet wird. Für neuen Gesprächsstoff sorgte ein aktuelles Interview von Naughty Dogs Neil Druckmann, in dem er die laufenden Arbeiten an einem neuen Projekt bestätigte.

Arbeitet Naughty Dog an "The Last of Us: Part 3"?

Wie in der Vergangenheit auch von offizieller Seite bestätigt wurde, arbeiten die Entwickler von Naughty Dog aktuell an gleich mehreren neuen Projekten. Bestätigt wurde bislang allerdings nur ein Multiplayer-Projekt in der Welt von „The Last of Us“.

Darüber hinaus wiesen bekannte Industrie-Insider in den letzten Monaten immer wieder darauf hin, dass sich auch „The Last of Us: Part 3“ in Entwicklung befindet. Neue Nahrung erhält die Gerüchteküche durch ein aktuelles Interview mit Naughty Dogs Neil Druckmann, das sich eigentlich um die zweite Staffel der erfolgreichen HBO-Serie zu „The Last of Us“ drehte.

Zudem wurde Druckmann im Verlauf des Gesprächs nach der Möglichkeit eines dritten Spiels befragt und befeuerte mit seinen Aussagen die Spekulationen um „The Last of Us: Part 3“.

„Mein Job ist wirklich seltsam. Ich gebe Feedback zu dieser Themenpark-Sache, ich arbeite an der TV-Show und ich arbeite an einem anderen Spiel, also springe ich einfach zwischen verschiedenen Projekten herum“, so Druckmann.

Druckmann nimmt beim neuen Projekt eine tragende Rolle ein

„Zum nächsten Spiel von Naughty Dog kann ich noch nichts sagen. Mein Kommunikationsdirektor da drüben wird mich überbringen“, ergänzte Druckmann scherzhaft. Somit bleibt auch weiterhin abzuwarten, ob er sich hier auf „The Last of Us: Part 3“ oder möglicherweise ein ganz anderes Projekt bezieht.

Fest steht allerdings schon jetzt, dass Druckmann bei der Entwicklung des besagten Titels eine tragende Rolle einnehmen wird. Wie Druckmann im August auf seinem Instagram-Profil bestätigte, bekleidet er bei der Entwicklung des neuen Projekts den Posten des Directors und wird zudem als Autor der Geschichte in Erscheinung treten.

Eine Ankündigung, die Fans des Studios sicherlich nur bedingt überraschen dürfte, da Druckmann in den letzten Jahren im Prinzip in alle großen Naughty Dog-Produktionen involviert war.

Dem bekannten Leaker „ViewerAnon“ zufolge befindet sich „The Last of Us: Part 3“ derzeit noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. Weiter möchte er in Erfahrung gebracht haben, dass das Motion-Capturing sowie die Sprachaufnahmen im Laufe des Jahres 2023 anlaufen und dass Ellie in der Geschichte erneut eine wichtige Rolle spielen wird.

Offiziell bestätigt wurden die Angaben von „ViewerAnon“ bisher jedoch nicht.

