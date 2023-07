The Last of Us Part 3: Motion-Capturing und Tonaufnahmen sollen 2023 starten – Gerücht

The Last of Us Part 3:

Laut dem bekannten Leaker "ViewAnon" sollen in den nächsten Monaten die Motion-Capturing-Arbeiten an "The Last of Us: Part 3" anlaufen. Passend zu diesem Gerücht tauchte ein Leak mit vermeintlichen Story-Details auf.

Spielt Ellie auch in "The Last of Us: Part 3" eine wichtige Rolle?

Ende des vergangenen Jahres wies der bekannte Leaker „ViewerAnon“ darauf hin, dass es sich bei „The Last of Us: Part 3“ um das nächste große Projekt handelt, das von den Entwickler von Naughty Dog in Angriff genommen wird.

Während sich die Verantwortlichen von Naughty Dog zu den Gerüchten um den nächsten Ableger der beliebten Serie bisher nicht äußern wollten, legte der Leaker via Twitter noch einmal nach. Dabei wies „ViewerAnon“ darauf hin, dass sich „The Last of Us: Part 3“ aktuell noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet.

Weiter berichtete der Leaker, dass sich die Entwickler von Naughty Dog aktuell auf die Arbeiten am Motion-Capturing sowie den Tonaufnahmen vorbereiten, die im Laufe der nächsten Monate starten sollen.

Aufgrund des frühen Entwicklungsstadiums ist laut „ViewerAnon“ unklar, ob die vermeintlichen Story-Details, die am Wochenende auftauchten, den Tatsachen entsprechen.

Spielt Ellie erneut eine wichtige Rolle?

Doch welche unbestätigten Details lieferte uns der von „ViewerAnon“ angesprochene Story-Leak? Zum einen ging aus diesem hervor, dass wir uns auf ein Wiedersehen mit Ellie freuen dürfen, die genau wie in „The Last of Us Part 2“ eine wichtige Rolle spielen wird. Zudem heißt es, dass die Entwickler von Naughty mit Lucas, Mason, Val, Ezra und Gracie fünf neue Charaktere planen, deren Geschichten in „The Last of Us: Part 3“ erzählt werden.

Zu den neuen Charakteren wird ausgeführt: „Eine Gruppe von Überlebenden, die am Rande einer postapokalyptischen Stadt überlebt haben und in einem viktorianischen Haus zusammengepfercht sind, das ihnen als Basis dient.“ Wie die neuen Charaktere mit Ellies Schicksal in Verbindung stehen, ging aus den vermeintlich geleakten Details nicht hervor.

Ebenfalls unklar ist, ob und in welcher Form es in „The Last of Us: Part 3“ mit Abby und Lev weitergehen wird. Zumal der angebliche Story-Leak bisher nicht von offizieller Seite kommentiert wurde.

Weitere Meldungen zu The Last of Us: Part 3:

„The Last of Us: Part 3“ erscheint aller Voraussicht nach zunächst für die PlayStation 5 und zu einem späteren Zeitpunkt für den PC.

Rumour: The Last of Us Part III. • Naughty Dog casting for 5 diverse new characters (Lucas, Mason, Val, Ezra & Gracie) • Group of scavengers surviving on the outskirts of a post-apocalyptic city, crammed into a Victorian house that serves as their base. pic.twitter.com/U4qIohB3A4 — Naughty Dog Central (@NaughtyNDC) July 2, 2023

Weitere Meldungen zu The Last of Us: Part 3.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren