The Last of Us Part 3: Neil Druckmann warnt vor Insider-Informationen

Naughy Dogs Neil Druckmann wünscht allen Fans ein frohes neues Jahr. Gleichzeitig warnt er vor Insider-Informationen, die nicht immer ins Schwarze treffen. Zuvor machten Gerüchte über "The Last of Us Part 3" die Runde.

Ende des vergangenen Jahres kam das Gerücht auf, dass bei Naughty Dog an einem weiteren Teil der „The Last of Us“-Reihe gearbeitet wird. „Dr. Uckmanns nächstes Spiel ist The Last of Us Part 3, das derzeit bei Naughty Dog in Produktion ist“, behauptete ein Twitter-Nutzer, der in der Vergangenheit ebenfalls als Insider aktiv war.

Es scheint allerdings, dass der angesprochene Dr. Uckmann, gemeint ist natürlich Naughty Dogs Co-Präsident Neil Druckmann, von diesem Gerücht nicht allzu überzeugt ist. In einem Tweet zum neuen Jahr warnte er vor „Insider-Informationen“, von denen „viele falsch“ seien.

„Frohes neues Jahr, liebe Leute! Wie immer, vielen Dank für die unglaubliche Unterstützung. Nächstes Jahr haben wir viele coole Sachen vor, die wir unbedingt mit euch teilen wollen! (P.S. Seid vorsichtig mit „Insider-Informationen“, vieles davon ist falsch)“, so der Naughty Dog-Veteran.

Ob sich Druckmann tatsächlich auf das neuste Gerücht zu „The Last of Us Part 3“ bezieht, lässt sich dem Tweet nicht zweifelsfrei entnehmen. Allerdings keimte es nur zwei Wochen vor dem Jahreswechsel auf und wurde nicht mit substanziellen Informationen untermauert.

Tatsächlich wirkte die Aussage des „Twitter-Insiders“ eher wie ein Scherz. So kündigte er die „Enthüllung“ folgendermaßen an: „Wenn ich nicht in zehn Minuten einen Screener-Link zu The Last of Us [Gemeint ist die TV-Serie] bekomme, muss ich einen Knüller absetzen. Das ist keine Erpressung, ich wäre nur zu beschäftigt, um zu twittern.“

Multiplayermodus in Arbeit

Während unklar ist, wann ein neuer Teil der „The Last of Us“-Reihe auf den Markt kommen wird, steht fest, dass Naughty Dog tatsächlich an dieser Reihe arbeitet. In der Produktion befindet sich ein eigenständiger Factions-Modus, der Spieler in Multiplayer-Partien schickt. Zuletzt kam die Meldung auf, dass Fans wohl eine Free-to-Play-Veröffentlichung erwarten können.

Und auch an anderer Stelle tut sich etwas: Mehrere Monate nach deren ursprünglichen Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten kann die Firefly Edition des Remakes von „The Last of Us“ auch in Europa bestellt werden. Weitere Einzelheiten und eine Prognose zur Veröffentlichung findet ihr in dieser Meldung.

Ebenfalls steht die Premiere der TV-Serie zu „The Last of Us“ bevor. Zuletzt sickerte durch, dass die Produktion mit einer überlangen ersten Episode starten wird. Zuvor wurde der zweite Trailer zur Ansicht bereitgestellt.

Wann kommt The Last of Us Part 3 auf den Markt? 2026 oder später

2025

2024

2023

