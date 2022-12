The Last of Us: HBO-Serie startet mit überlanger erster Episode

The Last of Us:

HBOs kommende Serie "The Last of Us" wird mit einer überlangen ersten Episode beginnen. Dies hat der amerikanische Fernsehsender offiziell bestätigt.

In wenigen Wochen werden Joel und Ellie die Sphären der Videospiele verlassen und ihr Fernsehdebüt feiern, wenn die HBO-Serie „The Last of Us“ sowohl Fans als auch neue Zuschauer auf der ganzen Welt begeistern soll.

Startet mit Filmlänge

Während PlayStation-Spieler wissen, was sie erwartet, und wahrscheinlich in Windeseile in die Welt hineingezogen werden, versuchen die Produzenten auch alle anderen Zuschauer direkt mit der ersten Episode einzufangen. Dafür hat man sich für ein besonders langes Debüt entschieden, wie HBOs TV-Programm bestätigt.

Demnach wird die erste Episode von „The Last of Us“ satte 85 Minuten lang sein. Auch wenn HBO für Episodenlängen von rund einer Stunde bekannt ist, so startet das einzigartige Abenteuer mit einer ungewöhnlichen Überlänge. Dementsprechend kann man sich auf eine intensive Folge einstellen, die mehr als nur die Szenen des Spiels zeigen soll.

In der Vergangenheit hatten die Verantwortlichen bereits bestätigt, dass man die Handlung des ersten Teils nacherzählen und zugleich mit weiteren Geschichten erweitern wird. Dadurch bekommt die Serie noch mehr Tiefe, als es seinerzeit in dem Videospiel geplant war. Insgesamt wird die erste Staffel neun Folgen umfassen, die hierzulande ab dem 16. Januar 2023 auf Sky sowie WOW zu sehen sind.

Pedro Pascal und Bella Ramsey, die beide unter anderem aus der HBO-Serie „Game of Thrones“ bekannt sind, werden Joel und Ellie verkörpern. Darüber hinaus werden mit Anna Torv, Murray Bartlett, Lamar Johnson, Storm Reid. Nico Parker, Merle Dandridge, Gabriel Luna, Keivonn Woodard, Nick Offerman, Troy Baker und Ashley Johnson auch weitere bekannte Namen in der Serie zu sehen sein.

Wie schon im Videospiel werden Joel und Ellie in „The Last of Us“ versuchen quer durch die USA zu reisen, um ein Heilmittel gegen die Infektionen des Cordyceps-Pilzes zu erschaffen. Auf ihrer Reise werden sie sich mit den Firefly, Banditen, Jägern und natürlich Infizierten in Form von Clickern, Runnern und Co. auseinandersetzen müssen.

