The Last of Us: TV-Ausstrahlung in Deutschland über Sky und WOW

Die TV-Serie zu "The Last of Us" wird hierzulande auf Sky und WOW Premiere feiern. Darauf weist der Bezahlsender hin und zeigt einen angepassten Trailer.

Während sich die TV-Serie zu „The Last of Us“ weiterhin in der Produktion befindet, wurde am gestrigen Montag erstmals ein Teaser-Trailer zur Adaption des Naughty-Dog-Blockbusters veröffentlicht.

Gleichzeitig sorgte Sky für die Bestätigung, dass man sich in Deutschland und auf anderen Sky-Märkten (Österreich, Schweiz, Italien sowie in UK & Irland) die Rechte für die Erstausstrahlung sichern konnte, was sowohl für Sky ansich als auch für den Streamingdienst WOW gilt. Laut der Pressemeldung des Bezahlsenders erfolgt die Premiere in Deutschland parallel zum US-Debüt von „The Last of Us“.

Joel und Ellie kämpfen sich in der Serie durch die USA

Passend dazu wurde eine modifizierte Version des Teaser-Trailers veröffentlicht, die mit dem Sky-Logo versehen ist und ebenfalls auf einen Serienstart im kommenden Jahr hinweist.

Mit der Geschichte können Zuschauer eine Story erleben, die sie schon vom ersten Teil der „The Last of Us“-Videospielserie kennen. Sie setzt 20 Jahre nach der Quasi-Zerstörung der modernen Gesellschaft ein und rückt zunächst Joel in den Fokus, der nach einem ganz persönlichen Drama angeheuert wurde, um Ellie, ein 14-jähriges Mädchen, aus einer repressiven Quarantäne-Zone zu schmuggeln. Dieses Unterfangen wird zu einer Reise, in der die beiden zusammen die USA durchqueren und gemeinsam ums Überleben kämpfen müssen.

Für das Drehbuch zur TV-Serie, die in Kooperation mit Sony Pictures Television entsteht, sorgten Craig Mazin und Naughty Dogs Neil Druckmann. Zugleich sind sie als ausführende Produzenten verantwortlich.

Auch die Riege der beteiligten Schauspieler kann sich sehen lassen. Dazu gehören in den Hauptrollen Pedro Pascal („Game of Thrones“) als Joel und Bella Ramsey („Game of Thrones“, „His Dark Materials“) als Ellie. Hinzukommen unter anderem Gabriel Luna („True Detective“) als Tommy, Anna Torv („Mindhunter“) als Tess und die britische Schauspielerin Nico Parker („The Third Day“) als Sarah.

Wann genau die TV-Serie zu „The Last of Us“ durchstarten wird, ist weiterhin offen. Nachfolgend können Fans noch einmal einen Blick auf den ersten Teaser-Trailer werfen, der diesmal mit dem Sky-Logo versehen ist.

