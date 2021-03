The Last of Us: TV-Serie soll sich weitestgehend am ersten Spiel orientieren

In einem aktuellen Interview sprach Naughty Dogs Neil Druckmann über die TV-Serie zu "The Last of Us", die sich derzeit in Arbeit befindet. Wie es heißt, wird sich die Geschichte der TV-Serie weitestgehend am ersten Spiel orientieren.

"The Last of Us": Es wird an einer TV-Serie gearbeitet.

In Zusammenarbeit mit HBO kündigte Naughty Dog im vergangenen Jahr eine TV-Serie zu „The Last of Us“ an. In einem aktuellen Interview nutzte Naughty Dogs Game-Director Neil Druckmann die Gelegenheit und verlor ein paar Worte über das Projekt.

Wie es mit einem Blick auf die Geschichte der TV-Serie heißt, soll sich diese weitestgehend am ersten „The Last of Us“-Spiel und somit dem Schicksal von Ellie und Joel orientieren. Um einen besseren Effekt zu erzielen, wird die Handlung des Titels allerdings nicht 1:1 übernommen. Anstatt auch die kleinsten Details des ersten „The Last of Us“-Abenteuers umzusetzen, gehe es laut Druckmann viel mehr darum, „den Kern dessen, wer die Menschen sind, und den Kern ihrer Reise zu treffen“.

Das Schicksal der Charaktere im Mittelpunkt

„Die Dinge bleiben manchmal ziemlich nah beieinander. Es ist lustig, meine Dialoge aus den Spielen in den HBO-Skripten zu sehen. Und manchmal weichen sie ziemlich voneinander ab, weil wir es mit einem anderen Medium zu tun haben“, führte Druckmann aus. „Zum Beispiel gibt es im Spiel so viel Action, dass Sie den Spieler in die Mechanik einführen müssen. Sie müssen bis zu einem gewissen Grad mehr Gewalt und mehr Spektakel haben, als Sie in einer TV-Show benötigen würden, weil Sie die Leute im Umgang mit einer Waffe schulen müssen.“

Zum Thema: The Last of Us: Joel- und Ellie-Darsteller der HBO-Serie gefunden

Und weiter: „Das ist etwas, das wirklich anders war, und HBO hat uns großartig dabei unterstützt, uns von der Hardcore-Action zu entfernen und uns mehr auf das Drama des Charakters zu konzentrieren. Einige meiner bisherigen Lieblingsfolgen sind stark von der Geschichte abgewichen, und ich kann es kaum erwarten, dass die Leute sie sehen. […] Ich habe gerade den ersten Prothesentest für den Clicker gesehen und es ist großartig. Es ist so toll zu sehen, wie dieses Ding zum physischen Leben erweckt wird.“

Einen konkreten Starttermin bekam die von HBO produzierte TV-Serie zu „The Last of Us“ bisher leider nicht spendiert.

