The Last of Us: Dank der TV-Serie sollt ihr euch neu in die Marke verlieben

In einem Interview nannte der Autor Craig Mazin frische Details zur kommenden TV-Serie von "The Last of Us". Wie es heißt, soll mit der Geschichte der Serie dafür gesorgt werden, dass sich Fans aufs Neue in die Marke verlieben.

"The Last of Us" bekommt eine TV-Serie spendiert.

In einem Interview nannte Craig Mazin, der aktuell als Autor an der Geschichte der TV-Serie zu „The Last of Us“ arbeitet, weitere Details zu seinem aktuellen Projekt.

Wie Mazin ausführte, arbeitet er eng mit Naughty Dogs Neil Druckmann zusammen. Für Begeisterung sorgte laut Mazin Druckmanns Entscheidung, eine Idee zu berücksichtigen und noch einmal aufzugreifen, die in „The Last of Us: Part 2“ nicht realisiert werden konnte. Näher ins Detail ging Mazin zwar nicht, wies allerdings darauf hin, dass „den Fans die Kinnlade herunterklapppen wird“. Hierbei haben wird es laut Mazin mit einem Beispiel dafür zu tun, wie die TV-Serie die Geschichte der Videospiel-Vorlage erweitern kann.

Fans soll ein alternativer Blick auf die Welt von The Last of Us ermöglicht werden

Mazin weiter: „Wir erschaffen neue Dinge und erfinden das neu, was bereits vorhanden ist, um es in einem ganz anderen Format zu präsentieren. Wir verfolgen nicht das Ziel, eure Liebe für The Last of Us aufrecht zu erhalten., sondern dafür zu sorgen, dass ihr euch auf eine andere Art und Weise erneut verliebt. Es ist eine passive Art, es aufzunehmen, anstatt es zu spielen, aber ihr werdet mehr erleben, mit mehr Charakteren auf mehr Arten. Ich glaube, wir haben etwas Gutes in Gang gesetzt.“

„Wenn ihr das Spiel gespielt habt, dann besteht unsere Absicht darin, dass ihr euch die Show anseht und sagt: Das hat nichts von dem beeinträchtigt, was ich an dem Spiel geliebt habe und was ich in dem Spiel gesehen habe, aber es hat mir auch viel mehr gegeben – Dinge, die ich nicht wusste, wirklich erstaunliche Dinge.“

Einen konkreten Termin bekam die TV-Serie zu „The Last of Us“ bisher leider nicht spendiert.

