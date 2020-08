The Last of Us Part 2: Grounded-Update mit Termin, Details und einem Trailer angekündigt

Am Nachmittag wurde das "Grounded"-Update zu "The Last of Us: Part 2" auch offiziell angekündigt. Wir haben den Releasetermin, offizielle Details und einen passenden Trailer für euch.

In den vergangenen Stunden kam das Gerücht auf, dass sich die Spieler von Naughty Dogs neuestem Streich „The Last of Us: Part 2“ in Kürze über das sogenannte „Grounded“-Update freuen dürfen.

Am Nachmittag machte Sony Interactive Entertainment Nägel mit Köpfen und kündigte das besagte Update offiziell an. Wie es auf dem offiziellen PlayStation Blog heißt, wird dieses bereits am kommenden Donnerstag, den 13. August 2020 kostenlos zur Verfügung gestellt. An Bord befindet sich zum einen der „Minimalist“ genannte Schwierigkeitsgrad, der auch die erfahrenen „The Last of Us“-Spieler unter euch gehörig fordern soll.

Permadeath-Modus sorgt für zusätzlichen Nervenkitzel

„In dem Schwierigkeitsgrad steht nicht nur deshalb mehr auf dem Spiel, weil die Gegner nun gefährlicher und Munition sowie Aufwertungs- und Fertigungsmaterialien extrem selten sind. Zudem wurden unverzichtbare Überlebenswerkzeuge wie der Lauschmodus, HUD-Elemente und mehr deaktiviert“, wird zum „Minimalist“-Schwierigkeitsgrad ausgeführt.

Ebenfalls geboten wird der „Endgültiger Tod“ genannte Permadeath-Modus, in dem ihr vor der Aufgabe steht, „The Last of Us: Part 2“ abzuschließen, ohne zu sterben. Segnet ihr das Zeitliche, ist das Spiel vorbei und ihr müsst die Kampagne von vorne in Angriff nehmen. Wer hingegen nach Mitteln und Wegen suchen sollte, die Atmosphäre und den Look des packenden PlayStation 4-Exklsuiv-Abenteuers zu verändern, kommt bei den neuen Filtern auf seine Kosten – darunter Cel-Shading oder 8bit.

Abgerundet wird das Update, zu dem ihr hier weitere Details findet, von den folgenden Gameplay-Modifikationen, die nach dem Abschluss der Kampagne freigeschaltet werden können.

Spiegelwelt

Bei Tod spiegeln

Zeitlupe

Bullet-Time-Modus

Unendliche Munition

Unendliche Fertigung

Unendliche Nahkampfwaffen-Haltbarkeit

Unendliche Lauschmodus-Reichweite

Ein Schuss

Berührung des Todes

8-Bit-Audio

4-Bit-Audio

Helium-Audio

Xenon-Audio

Anbei der offizielle Trailer zum in Kürze erscheinenden „Grounded“-Update zu „The Last of Us: Part 2“.

