The Last of Us TV-Serie: 11 Serienposter zeigen Schauspieler und ihre Rollen

In wenigen Wochen startet die TV-Serie "The Last of Us". Schon heute kann ein Blick auf die Figuren und deren Schauspieler geworfen werden, denn elf neue Serienposter wurden veröffentlicht.

Die HBO-Fernsehserie „The Last of Us“ steht kurz vor der Veröffentlichung, was der Sender mit einer Reihe von Charakterpostern zelebriert. Darauf vertreten sind verschiedene Figuren, die bereits in der Videospielvorlage einen Auftritt hatten und in der Adaption von mal mehr und mal weniger bekannten Schauspielern verkörpert werden.

Auf den unterhalb dieser Zeilen eingebetteten Postern zu sehen sind unter anderem Nick Offerman als Bill, Nico Parker als Sarah, Storm Reid als Riley, Lamar Johnson als Henry und Murray Bartlett als Frank. Diese Nebenrollen gesellen sich zur Hauptbesetzung bestehend aus Pedro Pascal als Joel und Bella Ramsey als Ellie.

Gespannt warten viele Fans auch auf die Veröffentlichung eines Trailers zur „The Last of Us“-Serie. Veröffentlicht wurde bisher nur ein Teaser, was bedeutet, dass aufgrund der nahenden Veröffentlichung der Staffel in absehbarer Zeit ein umfangreicheres Video folgen sollte.

„The Last of Us“ wird ab dem 15. Januar 2023 auf HBO und HBO Max ausgestrahlt. Neue Episoden werden wöchentlich folgen, wobei die erste Staffel insgesamt neun Episoden umfassen soll.

Hierzulande auf Sky und WOW

Auch in Deutschland kann die TV-Serie zu „The Last of Us“ angeschaut werden. Die Lizenz wurde an Sky und den dazugehörigen Streaming-Service WOW vergeben.

Laut der im September 2022 veröffentlichten Pressemeldung des Bezahlsenders erfolgt die Premiere in Deutschland parallel zum US-Debüt von „The Last of Us“, sodass hiesige Fans nicht länger warten müssen.

Zuschauer können eine Handlung erleben, die 20 Jahre nach der Quasi-Zerstörung der modernen Gesellschaft einsetzt und Joel in den Mittelpunkt rückt. Nach einem persönlichen Drama wurde er damit beauftragt, die 14-jährige Elli aus einer repressiven Quarantäne-Zone zu schmuggeln, was letztendlich zu einer gefährlichen Reise durch die Vereinigten Staaten führt.

Auch mit der Videospielvorlage geht es weiter. Naughty Dog arbeitet an einem eigenständigen Multiplayer-Spiel, das auf „The Last of Us“ aufbaut. Erst kürzlich sickerte durch, dass ein Battle Pass-Experte dem Team beigetreten ist. Schon zuvor hieß es, dass der Titel einen Live-Service-Ansatz haben wird.

Nachfolgend könnt ihr euch die neuen Filmposter anschauen:

