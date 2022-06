The Last of Us: Live-Service-Ansatz soll beim eigenständigen Multiplayer-Projekt im Fokus stehen

The Last of Us:

In dieser Woche kündigten die Entwickler von Naughty Dog die eigenständige Multiplayer-Erfahrung im Universum von "The Last of Us" auch offiziell an. Wie Giant Bombs Jeff Grubb berichtet, haben wir es hier mit einem der zehn Live-Service-Projekte zu tun, die Sony Interactive Entertainment bis 2026 veröffentlichen möchte.

Im Zuge des großen Games-Showcase zum „Summer Game Fest 2022“ kündigten die Entwickler von Naughty Dog nicht nur das groß angelegte Remake zum ersten „The Last of Us“-Abenteuer offiziell für die PlayStation 5 und den PC an.

Darüber hinaus wurden auch die Gerüchte um den eigenständigen Multiplayer-Titel im Universum von „The Last of Us“ bestätigt. Zwar stellte Naughty Dog ein erstes Artwork zu dem Projekt bereit, wann mit der Enthüllung weiterer Details zu rechnen ist, wurde allerdings nicht verraten. Bereits mehr wissen möchte Giant Bombs Jeff Grubb, der darauf hinweist, dass hier der Live-Service-Ansatz im Fokus der internen Bemühungen steht.

„Sie machen ein eigenständiges Multiplayer-Spiel, das nicht Factions ist. Es wird sehr, sehr Live-Service-mäßig sein. Sie bauen alle Dienste ein, damit sie große Teile davon austauschen können, rein und raus. Daran haben sie gearbeitet und versucht, es größer und ehrgeiziger zu machen“, so Grubb.

Ein Teil von der neuen Live-Service-Offensive?

Wie Grubb ausführte, haben wir es bei der Stand-Alone-Multiplayer-Erfahrung zu „The Last of Us“ mit einem der zehn Live-Service-Titel zu tun, die Sony Interactive Entertainment bis 2026 veröffentlichen möchte. „Der Grund, warum dies nicht nur Factions ist … zum einen wollten sie es ehrgeiziger machen. Sie möchten es mehr zu ihrem ganz eigenen Ding machen. Andererseits wollten sie auch viel Zeit damit verbringen, die spezifische Technologie aufzubauen, damit sie ein Live-Service-Spiel auf Naughty-Dog-Art machen konnten“, heißt es weiter.

„Das bedeutet, dass es für sie sehr einfach ist, neue Inhalte zu erstellen und sie dann einfach einzufügen, ohne dass ihr viel Material herunterladen müsst. Sie werden es sehr einfach machen, es auf dem neuesten Stand zu halten und neue Inhalte hinzuzufügen. Das war ihr großes Ziel. Daran haben sie gearbeitet.“

Laut Grubb können wir davon ausgehen, dass der Multiplayer-Titel im Laufe des kommenden Jahres veröffentlicht wird. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht.

