The Last of Us: Eigenständiger Multiplayer-Titel offiziell bestätigt

Nach einer mehrjährigen Spekulation hat Naughty Dog offiziell bestätigt, dass der "The Last of Us"-Multiplayer als Standalone-Titel auf den Markt kommen wird. Ein erstes Artwork wurde auch bereits veröffentlicht.

Nachdem am heutigen Abend bereits bekanntgegeben wurde, dass mit „The Last of Us: Part 1“ ein vollwertiges Remake des legendären Action-Adventures für die PlayStation 5 und den PC erscheinen wird, hat Naughty Dog das Summer Game Fest genutzt, um endlich ein weiteres Projekt zu bestätigen.

Ein massives Multiplayer-Spiel

Der Creative Director Neil Druckmann hat mitgeteilt, dass man tatsächlich an einem eigenständigen Multiplayer-Titel zu „The Last of Us“ arbeitet. Man kann zwar noch nicht allzu viel verraten, jedoch hat Druckmann ein massives Spiel versprochen, das komplett neue Charaktere sowie einen neuen Schauplatz zu bieten haben wird.

Wie man einem ersten offiziellen Artwork entnehmen kann, werden sich die Spieler in San Francisco miteinander messen können. Druckmann sagte im Weiteren, dass man inmitten der Entwicklung festgestellt hatte, dass eine Standalone-Erfahrung die beste Entscheidung sei. Es soll durchaus die Größe der Singleplayer-Abenteuer haben und dementsprechend die Spieler auch langfristig beschäftigen. Mit Live-Service-Inhalten werden die Spieler stets bei Laune gehalten.

Allerdings wird es noch eine Weile dauern, bis der „The Last of Us“-Multiplayer auf den Markt kommen wird. Naughty Dog möchte erst im nächsten Jahr weitere Details verraten und die Fans werden dementsprechend weiterhin etwas Geduld bewahren müssen. Sobald wir weitere Informationen erhalten, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

In weiteren „The Last of Us“-News wurde bestätigt, dass morgen die Dreharbeiten der Fernsehserie offiziell abgeschlossen werden. Nach der Aussage wurde Druckmann auf der Bühne von Troy Baker und Ashley Johnson unterstützt, die bekanntermaßen als Joel und Ellie einen Platz in den Herzen der Spieler fanden. Während die beiden Charaktere in der Serie von Pedro Pascal und Bella Ramsey verkörpert werden, werden auch Baker und Johnson eigene Rollen in der Serie erhalten.

