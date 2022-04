The Last Of Us: Joel-Darsteller Pedro Pascal beschäftigte sich bewusst nur wenig mit den Spielen

The Last Of Us:

In einem Interview sprach der Schauspieler Pedro Pascal über die Art und Weise, wie er sich auf seine Rolle als Joel in der HBO-Serie zu "The Last of Us" vorbereitete. Wie Pascal ausführte, nahmen die beiden "The Last of Us"-Spiele dabei lediglich eine Nebenrolle ein.

HBO arbeitet an einer TV-Serie zu "The Last of Us".

Derzeit entsteht bei HBO eine TV-Serie zu Naughty Dogs Kultserie „The Last of Us“. Die erste Staffel der TV-Serie wird nach dem aktuellen Stand der Dinge Anfang 2023 an den Start gebracht und sich zu großen Teilen auf die Geschehnisse des ersten „The Last of Us“-Videospiels konzentrieren.

In einem aktuellen Interview plauderte der Schauspieler Pedro Pascal, der in der TV-Serie von „The Last of Us“ in die Rolle des Protagonisten Joel schlüpfen wird, über die Art und Weise, wie er sich auf seine Rolle vorbereitete. Wie Pascal einräumte, hat er die beiden „The Last of Us“-Titel nie wirklich selbst gespielt und stattdessen lediglich seinem Neffen beim Spielen zugesehen.

Weiter führte der Darsteller von Joel aus, dass er bewusst nur wenig Zeit mit den „The Last of Us“-Spielen verbracht hat, um zu verhindern, dass er die Art und Weise, wie Joel in der Videospielvorlage dargestellt, zu sehr imitiert.

Die Videospielvorlage soll respektiert werden

„An diesem Tag habe ich es mir so lange angeschaut, wie ich konnte“, führte Pascal aus. „Dann musste ich Florida verlassen. Ich fand Joel so beeindruckend – ich fand das Ganze ein visuell beeindruckendes Erlebnis. Und dann machte ich mir Sorgen, dass ich es zu viel nachmachen könnte, was meiner Meinung nach unter Umständen richtig, auf der anderen Seite jedoch ein Fehler sein könnte“. Trotz dieser Einstellung geht es Pascal bei der Verkörperung von Joel laut eigenen Aussagen darum, das zu respektieren, was die Videospiele auszeichnete.

Der Darsteller von Joel ergänzte: „Es gibt eine sehr, sehr kreative Art, das Wichtige zu würdigen und auch das zu bewahren, was für das Erlebnis des Videospiels ikonisch ist. Und auch Dinge, die man nicht unbedingt erwarten würde. Und dann Richtungen, von denen Sie erwarten würden, dass es geht. […] Sie machen da einige wirklich schlaue Dinge. Das ist alles, was ich derzeit sagen kann.“

Einen konkreten Starttermin bekam die erste Staffel der „The Last of Us“-TV-Serie bislang leider nicht spendiert.

Quelle: CQ

