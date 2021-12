The Last of Us: Nick Offerman übernimmt als Bill

The Last of Us:

Zu der kommenden HBO-Serie "The Last of Us" sind einige weitere Informationen aufgetaucht. Demnach hat sich Nick Offerman als neuer Bill-Darsteller am Set eingefunden.

Naughty Dogs moderner Action-Adventure-Klassiker „The Last of Us“ wird in Kooperation mit dem amerikanischen Pay-TV-Magnaten HBO in eine TV-Serie umgewandelt. Der Sender hinter Erfolgsserien wie „Game of Thrones“, „The Sopranos“, „The Wire“, „Chernobyl“, „Band of Brothers“ und vielen weiteren nimmt auch einen höheren Millionenbetrag in die Hände, um die Geschichte rund um Joel und Ellie zum Leben zu erwecken.

Ein weiterer bekannter Name

Mit Pedro Pascal als Joel und Bella Ramsey als Ellie werden auch zwei Schauspieler mit von der Partie sein, die man bereits aus der Fantasy-Dramaserie rund um George R.R. Martins Buchreihe „Das Lied von Eis und Feuer“ kennt. Nun haben die Verantwortlichen auch einen weiteren bekannten Schauspieler für „The Last of Us“ engagiert.

Die Rede ist von Nick Offerman, der aus der Comedy-Serie „Parks and Recreation“ bekannt ist. Er übernimmt die Rolle von Bill, nachdem sein Kollege Con O’Neill die Serie verlassen hat. In einem Guardian-Interview mit Murray Bartlett, der als Frank zu sehen sein wird, wurde aus Versehen verraten, dass Offerman an „The Last of Us“ beteiligt ist. So sagte Bartlett: „Eine Menge meiner Szenen sind mit Nick Offerman. Mit ihm zu spielen war großartig.“

Wie es im Weiteren heißt, sei O’Neill aufgrund von Problemen mit der Zeitplanung aus der Serie ausgeschieden. Dies hat zumindest jemand berichtet, der mit der Situation vertraut ist. Neben den bereits genannten Schauspielern sind auch Anna Torv, Nico Parker, Gabriel Luma, Merle Dandridge und Jeffrey Pierce für die Serie bestätigt.

Die HBO-Umsetzung wird sehr nah an die Videospielvorlage angelehnt sein, auch wenn es einige neue Geschichten und Änderungen geben wird.. Dies hat Creative Director Neil Druckmann, der auch als Drehbuchautor beteiligt ist, bereits vorab mehrfach betont. Allerdings haben die Verantwortlichen noch keinen offiziellen Starttermin für die Serie bekanntgegeben. Sobald weitere Informationen mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

