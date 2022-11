The Last of Us: Naughty Dog heuert Battle Pass-Experten an

The Last of Us:

Naughty Dog hat einen weiteren Mitarbeiter angeworben. Sein vorheriges Aufgabengebiet lässt den Schluss zu, dass er künftig am Multiplayer-Part von "The Last of Us" werkeln wird.

Nachdem Naughty Dog mit „The Last of Us“ samt Remake und dem Sequel „The Last of Us Part 2“ große Erfolge feiern konnte, ist der Entwickler bestrebt, das Universum mit einem Multiplayer-Titel auszubauen.

Spiele dieser Art bieten den Vorteil, dass sie über einen langen Zeitraum hinweg am Leben gehalten und monetisiert werden können, was Genregrößen wie „Fortnite“ und „GTA Online“ seit Jahren unter Beweis stellen. Auch für das Multiplayer-Projekt rund um „The Last of Us“ ist ein Game-as-a-Service-Ansatz geplant. Das untermauert noch einmal ein Neuzugang bei Naughty Dog.

Kern der Battle-Pass-Strategie von Fortnite mitgestaltet

Das Unternehmen hat sich mit Anders Howard einen erfahrenen Battle-Pass-Designer geschnappt. Der neue Mitarbeiter bestätigte seine neue Stelle auf Twitter mit einem Schnappschuss, der ihn in den Büros von Naughty Dog zeigt. Laut seinemkam Howard erst in diesem Monat als Principal Monetisation Designer zu Naughty Dog.

Der neue Mitarbeiter kann eine ordentliche Karriere vorweisen. Howard war in den letzten Monaten bei Ubisoft Stockholm tätig und arbeitete zuvor sieben Jahre lang bei Epic Games, wo er „den Kern der Battle-Pass-Strategie mitgestaltete“ und an zwölf Seasons Hand anlegte. Darüber hinaus arbeitete er an der Battle-Pass-Progression von „Rocket League“ und „Fall Guys“.

Es wurde zwar nicht offiziell bestätigt, dass Howard tatsächlich am Multiplayer von „The Last of Us“ mitwirken wird. Doch unter Berücksichtigung seiner vorherigen Tätigkeitsfelder scheint es eine recht sichere Wette zu ein, dass er seine Erfahrungen entsprechend einfließen lässt.

Mit dem Multiplayer-Projekt von „The Last of Us“ erwartet die Spieler eine eigenständige Version des Factions-Onlinemodus aus dem Originalspiel, wenn auch in einem viel größeren Maßstab. Naughty Dog verspricht unter anderem eine „dichte Stadt mit vielen Details“ sowie eine völlig neue Geschichte, die in der postapokalyptischen Welt spielt.

Weiter Meldungen zu The Last of Us:

Einstimmen auf die Mehrspielergefechte können sich die Fans mit einer TV-Serie zur „The Last of Us“-Reihe, die kürzlich einen Starttermin erhielt.

Weitere Meldungen zu The Last of Us.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren