The Last of Us: Joel-Sprecher würde wegen Pedro Pascal Performance ändern

Der bekannte Synchronsprecher Troy Baker, der Joel Miller in den "The Last of Us"-Spielen verkörperte, ist voller Lobes für die Darstellung von Pedro Pascal in der kommenden Serie. Pascals Performance hätte Baker sogar dazu gebracht, seine eigene Darstellung der Figur zu überdenken.

Der Synchronsprecher Troy Baker hat den Charakter Joel Miller in Naughty Dogs „The Last of Us“ aus dem Jahr 2013 sowie dem 2020 erschienenen Nachfolger „The Last of Us Part II“ verkörpert. Doch Baker ist derzeit voll des Lobes für Pedro Pascal.

Denn der aus „Game of Thrones“ und „The Mandalorian“ bekannte Pascal wird Joel in der kommenden Serie zum Spiel darstellen. Und die Performance soll Troy Baker dazu gebracht haben, über seine eigene Darstellung des tragischen Charakters nachzudenken.

„Ich bin von Pedros Leistung als Joel inspiriert“

Baker war vor wenigen Tagen bei dem Podcast „Play, Watch, Listen“ zu Gast und sprach über die kommende Serie, bei der er selbst und die ursprüngliche Ellie-Sprecherin Ashley Johnson in anderen Rollen zu sehen sein werden. Die Serie zum Spiel startet am 15. Januar 2023 auf HBO Max und zeitgleich bei Sky. Nun wurde bekannt, dass die erste Folge gleich in Überlänge zu sehen sein wird.

„Was (Pascal) bewiesen hat, ist, dass diese Figur größer ist als jede einzelne Leistung“, so Troy Baker über Pedro Pascals Performance als Joel. „Man, sie ist auch verdient…Ich bin inspiriert von Pedros Darstellung als Joel. Ich wünschte, ich könnte zurückgehen und einige Dinge anders machen.“

Der Synchronsprecher hatte bei dem Podcast zudem verraten, dass er bislang nun die fünfte Folge der Serie gesehen hat. Die dritte Folge soll jedoch besonders hart sein. Während des Gesprächs wurde Troy Baker außerdem gefragt, ob es für ihn seltsam sei, die Serie zu sehen, wenn er an seine Rolle denke. Der Synchronsprecher antwortete, dass er „nichts als Freude“ empfinde. Auch wenn er den Enthusiasmus der Fans schätzen würde, die ihn wieder in der Rolle sehen wollten. Joel müsse jedoch mehr sein als nur ein Auftritt und dass es etwas Größeres sei, als wenn er nur erneut die Rolle spielen würde.

Quelle: Forbes, TheGamer

