The Last of Us: Supernatural-Star Jensen Ackles wollte Joel in Serie spielen

The Last of Us:

Auf einer Convention hat der „Supernatural“-Star Jensen Ackles kürzlich verraten, dass er sich sehr um die Rolle des Joel in der kommenden HBO-Fernsehserie „The Last of Us“ bemüht hat. Spielen wird den Charakter jedoch schlussendlich Pedro Pascal.

Wenn es nach Jensen Ackles gegangen wäre, hätte er die Rolle des Joel in der kommenden Fernsehserie „The Last of Us“ übernommen. Dies verriet der unter anderem aus „Supernatural“ bekannte Schauspieler kürzlich auf der Convention Nashcon 2022. Die Serien-Adaption des beliebten Spiels wird am 15. Januar 2023 auf HBO Max und zeitgleich bei Sky zu sehen sein.

Jensen Ackles hat sich um Hauptrolle bemüht

„Ich habe wirklich hart daran gearbeitet“, so Ackles auf der Convention über die Rolle des Joel. „Ich glaube nicht, dass ich für Pedro Pascals Rolle in The Last of Us wirklich im Rennen war oder auch nur eine Chance hatte. Das war wirklich weit oben auf meinem Radar.“ Jensen Ackles hatte rund 15 Jahre die Rolle des Dean Winchester in „Supernatural“ gespielt und war zuletzt auch in der Comic-Adaption von „The Boys“ auf Amazon Prime Video zu sehen.

Statt Ackles wird der Star aus „Game of Thrones“ und „The Mandandalorian“, Pedro Pascal, als Joel in „The Last of Us“ zu sehen sein. Daneben wird die „Game of Thrones“-Darstellerin Bella Ramsey die Rolle der Ellie übernehmen. Nick Offerman, bekannt aus „Parks and Recreation“ wird Bill spielen und der „Terminator: Dark Fate“-Darsteller Gabriel Luna wird Joels Bruder Tommy verkörpern. Daneben sollen auch die Synchronsprecher aus den Spielen, Troy Baker und Ashley Johnson, eine wichtige Rolle in der Serie übernehmen

Bei der Convention verriet Jensen Ackles jedoch noch, dass er derzeit an einem anderen Spieleprojekt beteiligt ist. Der Schauspieler gab an, dass er sich auf den Weg nach Los Angeles machen wird, um dort einen Tag lang für ein neues Spiel zu drehen. „Ich kann noch nicht sagen, worum es sich handelt, aber ihr werdet es bald herausfinden“, so Ackles.

