The Last of Us: Synchronsprecher werden wichtige Rolle in der Serie spielen

The Last of Us:

Beim zurückliegenden Summer Game Fest gab es einige Nachrichten zu "The Last of Us". Darunter auch zu der kommenden Serie, bei der die Synchronsprecher von Joel und Ellie ebenfalls mitwirken werden.

Das Summer Game Fest am vergangenen Donnerstagabend hatte einige Überraschungen für Fans von „The Last of Us“ parat. So wurden einige neue Projekte zu dem postapokalyptischen Franchise angekündigt, wie etwa ein Remake des ersten Spiels für PlayStation 5 und den PC. Dazu gab es jedoch auch ein paar kleine Happen zu der kommenden Serie.

Druckmann zeigt neues Bild und Synchronsprecher

Bei der Präsentation zu „The Last of Us“ betrat Neil Druckmann, Co-Präsident des Entwicklers Naughty Dog, die Bühne. Neben dem Remake des ersten Spiels kündigte er auch noch einen eigenständigen Multiplayer-Titel in dem postapokalyptischen Universum an, bevor er über die kommende Serie sprach.

Er brachte ein neues Bild von den Dreharbeiten mit, das zum ersten Mal offiziell die Gesichter der beiden Protagonisten Joel und Ellie zeigt. In der „The Last of Us“-Serie werden die beiden Rollen von den „Game of Thrones“-Schauspielern Pedro Pascal und Bella Ramsay verkörpert. In den Spielen verleihen die bekannten Synchronsprecher Troy Baker und Ashley Johnson den beiden Charakteren ihre Stimmen.

Die beiden Voice Actors waren ebenfalls beim Summer Game Fest anwesend und leisteten Neil Druckmann bei seiner Präsentation Gesellschaft. Druckmann kündigte an, dass Baker und Johnson ebenfalls eine Rolle in der kommenden „The Last of Us“-Serie spielen werden. Natürlich werden sie nicht wie in den Games die Hauptrollen übernehmen. Laut dem Co-Präsidenten von Naughty Dog soll ihr Auftritt jedoch nicht nur eine „augenzwinkernde Gastrolle“ sein, sondern etwas Substanzielles.

Druckmann, der bei der Serie als einer von fünf Regisseuren fungierte, versprach außerdem, dass die HBO-Serie die „bisher authentischste Videospieladaption“ sein wird. Wann die Serie erscheint, wurde noch nicht bekanntgegeben. Laut Regisseur Kantemir Balagov, der die Pilotfolge von „The Last of Us“ inszeniert hat, könnte die Show jedoch bereits „Anfang nächsten Jahres“ erscheinen.

