The Last of Us: Dreharbeiten zur 1. Staffel der HBO-Serie wohl in der finalen Phase

Schon seit mehreren Monaten laufen die Dreharbeiten zur kommenden "The Last of Us"-Serie auf Hochtouren. Nun sind neue Bilder vom Set der HBO-Produktion aufgetaucht, die einen bekannten Ort aus der Videospiel-Vorlage zeigen.

Bereits vor fast einem Jahr fiel die erste Klappe am Set zur kommenden Videospiel-Adaption „The Last of Us“. Inzwischen sollen sich die Dreharbeiten der HBO-Serie wohl in der finalen Phase befinden, wie unter anderem die Fanseite The Last of Us HBO erfahren haben möchte. Untermauert wird diese Meldung von aktuellen Bildern, die auf Twitter eine besondere Location aus dem letzten Abschnitt der Games-Vorlage zeigen.

Staffelfinale wird in einem Krankenhaus gedreht

In den vergangenen Monaten erreichten uns schon diverse Schnappschüsse vom Set der Produktion, die zeigen, wie nah sich die Verantwortlichen am PlayStation 3-Klassiker orientieren. Die neuen Bilder reihen sich hierin nahtlos ein und zeigen uns einige exklusive Fotos, die die Fangruppe gewissermaßen aus der ersten Reihe aufnehmen durfte. Zu sehen sind die Hallen eines Krankenhauses, das Fans des Naughty Dog-Kultspiels noch in guter Erinnerung sein dürfte. Aufgenommen wurden die Bilder, wie ein älterer Twitter-Post verrät, wohl in einem noch immer aktiv genutzten Krankenhaus.

Diese zeigen nämlich verschiedene Bereiche des Firefly-Krankenhauses, das wir mit Ellie und Joel im letzten Abschnitt der Geschichte erreichen. Darin soll Ellie bekanntlich für eine Operation vorbereitet werden, um so womöglich eine Heilung für die Cordyceps-Infektion finden zu können. Joel erkennt jedoch die Konsequenzen dieser Handlung und beschließt, noch einmal auf eigene Faust loszuziehen.

Sollten des Weiteren die Informationen, auf die sich The Last of Us HBO berufen, tatsächlich zutreffen, dann befinden sich die Dreharbeiten der Videospiel-Adaption gegenwärtig, wie eingangs bereits kurz angedeutet, in der finalen Phase. Bald könnte also schon die letzte Klappe am Set fallen, was sich mit Aussagen aus 2021 deckt. Damals wurde mitgeteilt, die Dreharbeiten würden voraussichtlich ungefähr ein Jahr dauern.

Abhängig vom Ausmaß der noch ausstehenden Drehtage könnte die HBO-Serie somit bald in die Postproduktion gehen. Bei Projekten in der Größenordnung der kommenden „The Last of Us“-Serie, die mit einem wahren Megabudget realisiert wird, bedeutet dies in der Regel nochmals mehrere Monate Arbeit. Dafür sollten Fans vermutlich in nicht allzu entfernter Zukunft mit ersten offiziellen Bildern oder gar einem ersten Teaser-Video rechnen können.

Die „The Last of Us“-Serie befindet sich für den US-Sender HBO in Arbeit und hat gegenwärtig noch keinen Starttermin.

Was haltet ihr von den neuen Bildern vom Set der „The Last of Us“-Serie?

